Прививки от коронавируса получили более 2 млн украинцев

“Более 2 млн человек получили хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19! За сутки 1 июля 2021 года привито 90 959 человек. Одну дозу получили 35 472 человека, полностью иммунизированы – 55 487 человек”, – говорится в сообщении.

В четверг, по данным Минздрава, прививки делали 572 мобильные бригады, 1546 пунктов и 22 центра вакцинации.

Сутками ранее в Украине сделали 93 тыс. прививок от коронавируса.

“По состоянию на 1 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 765 181 человек”, – отметили в ведомстве.

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По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer/BioNTech, было введено 36 779 доз этого препарата (большая часть как вторая доза).

Согласно информации специализированного сайта Минздрава, больше всего доз вакцин от коронавируса ввели за последние сутки в Киеве (17 296), меньше всего – в Луганской области (763).

С начала кампании по вакцинации сделано 2 767 613 прививок. Вакцинировано 2 001 132 человека, из них получили первую дозу – 2 001 130 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 766 483 человека (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – объяснили в Минздраве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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