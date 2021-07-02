 

В Украине могут начать комбинировать прививки от COVID-19 разными препаратами – Минздрав

02.07.2021, 9:28, Новости дня
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“У нас было заседание Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике. Завтра на оперативном штабе Минздрава, скорее всего, будут рассмотрены их предложения по поводу взаимозаменяемости мРНК вакцин – Pfizer и Moderna”, – сказал Ляшко.

Контекст:

О взаимозаменяемости мРНК-вакцин – от Pfizer/BioNTech на Moderna и наоборот – говорится в рекомендациях Национального совещательного комитета Канады по иммунизации. Власти страны разрешили канадцам комбинировать прививки от COVID-19 препаратами компаний AstraZeneca, Pfizer/BioNTech или Moderna.

В то же время в немецком институте имени Роберта Коха, ссылаясь на результаты исследования в Великобритании, заявили о высокой эффективности комбинации AstraZeneca и мРНК-вакцин против штамма коронавируса “Дельта”. При этом ученые отметили важность своевременного получения второй дозы препарата.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Иммунизация в стране стартовала 24 февраля. На 1 июля вакцинацию от COVID-19 завершили почти 711 тыс. украинцев, первую дозу препарата получило более 1,96 млн человек.

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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