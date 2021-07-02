 

Кардиолог Кореневич рассказала о «самом главном убийце» организма

02.07.2021, 9:24, Разное
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Врач-кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале пояснила о «самом главном убийце» человеческого организма. По ее словам, причиной многих болезней является недостаток или же полное отсутствие движения.
Кореневич объяснила, что вред здоровью приносит не ГМО, а постоянное лежание на диване. Отсутствие физической активности убивает организм гораздо быстрее, нежели другие факторы, на которые человек не имеет влияния.

Если человек не страдает сердечной недостаточностью, тяжелыми нарушениями сердечного ритма или же не имеет клапанной патологии, то физические нагрузки не противопоказаны. Тем, кто перенес инфаркт, нужно подождать со спортом два-три месяца.
Предварительно эту тему рекомендуется обсудить с кардиологом.

Физические нагрузки должны быть регулярными, не реже трех раз в неделю. Человеку нужно соблюдать режим плавности. Стоит подобрать тот режим нагрузок, при котором люди не станут себя заставлять что-либо делать. Кардиолог не стала призывать посещать спортивные залы, поскольку достаточно просто ходьбы. При кашле, повышенной температуре тела тренировку лучше перенести.

Источник: www.youtube.com



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