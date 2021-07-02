Врач Веревкина дала советы по лечению насморка без лекарств

Врач Алена Веревкина поделилась простыми способами избавления от насморка без применения специальных лекарств. По ее словам, выделения из носа представляют собой защиту для слизистой, поэтому данное состояние не является таким плохим, как кажется.

Насморк может появляться в результате вирусной или же бактериальной инфекции, аллергической реакции. Причиной данного состояния нередко выступает сухой воздух в закрытом помещении. Во всех случаях лечение является одинаковым: нос необходимо промывать раствором с солью, а лишние выделения – удалять.

Когда появились первые признаки простуды, можно выпить молоко с медом, а также чай с малиной. Важно пить много жидкости и как можно чаще проветривать помещение, где пребывает заболевший. Эффективной будет и горчица: стоит надеть на ноги хлопчатобумажные носки и насыпать ее в них. Сверху необходимо надеть пару шерстяных носков и лечь в них спать.

Утром и вечером разрешены паровые ингаляции. Их необходимо проводить минимум через полчаса после какой-либо физической активности или же потребления пищи. Время одной процедуры не должно превышать 15 минут. Если все эти методы не дали положительного результата, то необходимо обратиться к врачу.

Источник: rsport.ria.ru