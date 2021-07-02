 

Врач Веревкина дала советы по лечению насморка без лекарств

02.07.2021, 9:24, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач Алена Веревкина поделилась простыми способами избавления от насморка без применения специальных лекарств. По ее словам, выделения из носа представляют собой защиту для слизистой, поэтому данное состояние не является таким плохим, как кажется.
Насморк может появляться в результате вирусной или же бактериальной инфекции, аллергической реакции. Причиной данного состояния нередко выступает сухой воздух в закрытом помещении. Во всех случаях лечение является одинаковым: нос необходимо промывать раствором с солью, а лишние выделения – удалять.

Когда появились первые признаки простуды, можно выпить молоко с медом, а также чай с малиной. Важно пить много жидкости и как можно чаще проветривать помещение, где пребывает заболевший. Эффективной будет и горчица: стоит надеть на ноги хлопчатобумажные носки и насыпать ее в них. Сверху необходимо надеть пару шерстяных носков и лечь в них спать.

Утром и вечером разрешены паровые ингаляции. Их необходимо проводить минимум через полчаса после какой-либо физической активности или же потребления пищи. Время одной процедуры не должно превышать 15 минут. Если все эти методы не дали положительного результата, то необходимо обратиться к врачу.

Источник: rsport.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.11 / Елена Летучая, Яна Расковалова и другие на мастер-классе Виктории Шеляговой

26.04 / Мнение: КРАСНАЯ ЛИНИЯ

02.12 / Мнение: Навальный не призывал насильно свергать власть…

29.06 / Мнение: Технология создания экспозиции

20.05 / Залить водой траву и дождаться пены. Лучшее и бесплатное удобрение для клубники

06.09 / В Новосибирской области пропавшего неделю назад мужчину на мопеде нашли мёртвым в озере

12.11 / Война: Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах?

02.10 / Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

10.12 / Шнуров назвал высказывающегося о бедности артистов Пригожина «холеной моськой»

17.04 / Скандал из-за утечек и «другие преступления вооруженных групп»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика