 

Фанаты устроили флешмоб в поддержку певицы МакSим

02.07.2021, 9:24, Разное
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Фанаты по всей стране устроили флешмоб в поддержку заболевшей певицы МакSим. Они начали исполнять ее композиции и публиковать видео в социальных сетях. Ролики сопровождаются хэштегом #МакSимЖиви.
Певица МакSим продолжает находиться в медикаментозной коме в реанимационном отделении одной из столичных больниц. В данное состояние врачи ввели ее две недели назад. Когда Марина Максимова обратилась к медикам за помощью, то поражение легких составляло 40%. Сейчас этот показатель увеличился в два раза.

Ранее врачи давали оптимистичные прогнозы. Они считали, что аппарат ИВЛ и медикаментозная кома помогут организму быстрее справиться с болезнью. Потом МакSим перевели на ЭКМО, чтобы кровь лучше насыщалась кислородом. К тому же у певицы обнаружились сопутствующие болезни.

Перед открытием собственной школы искусств Марина Максимова сдавала несколько тестов на коронавирус, но они показали отрицательный результат. Далее она почувствовала симптомы простуды, у артистки поднялась температура. Тогда певица снова прошла ПЦР-тестирование, но COVID-19 не был обнаружен. Когда знаменитость вызвала врача, тот после осмотра принял решение о госпитализации .



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