 

Times – обвинив Украину в потере самостоятельности, Путин не привёл доказательств

02.07.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский передал свою страну под управление США и Европы, пишет The Times. При этом российский лидер не уверен, о чём в этом контексте можно разговаривать с Зеленским, хотя и оговорился, что не отказывается с ним от встречи.


Reuters

Президент РФ Владимир Путин обвинил своего украинского коллегу Владимира Зеленского в том, что он передал свою страну под управление США и Европы, пишет The Times.

При этом Путин отметил, что не видит смысла встречаться с Зеленским для обсуждения войны на востоке Украины, в ходе которой погибло уже более 13 тыс. человек. Москва также отрицает, что отправила в этот регион какие бы то ни было военные силы.

«Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже», — заявил он по этому поводу во время своей ежегодной прямой линии, не приведя, однако, никаких доказательств своего утверждения.

«Ну и о чём разговаривать (с Зеленским. — ИноТВ)? — задался вопросом Путин. — Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чём тут можно говорить».

Ранее украинский лидер предложил Путину провести мирные переговоры в любом месте в зоне боевых действий. Путин ответил, пригласив Зеленского в Москву, однако заявил, что на подобной встрече должны участвовать главы двух контролируемых сепаратистами пророссийских регионов.

С подобным заявлением российский лидер выступил на фоне совместных американо-украинских морских учений на Чёрном море. В этих манёврах принимают участие 32 корабля, 5 тыс. военнослужащих и 40 самолётов членов НАТО и его союзников. Решение о проведении этих учений было принято на фоне столкновения российских военных с британским эсминцем на Чёрном море.

Зеленский настойчиво добивается вступления Киева в НАТО ради защиты своей страны от России. Хотя Вашингтон предоставил Украине военную помощь, НАТО опасается, что вступление в блок бывшей советской республики приведёт к втягиванию альянса в прямой военный конфликт с Москвой.

Прямая линия Путина шла по трём главным российским госканалам, а также по радиостанциям. Её длительность составила 3 часа 42 минуты, и за это время Путин успел ответить на 70 вопросов. При этом программа столкнулась с техническими проблемами, которые, по словам государственных СМИ, были вызваны кибератаками.

В рамках своего общения с россиянами Путин также призвал их активнее вакцинироваться на фоне всплеска заболеваемости и смертности от коронавируса. «Ковид сам по себе не уйдёт», — напомнил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Минздрав указал на принципиальный момент в борьбе с коронавирусом

26.06 / Укргидрометцентр предупредил об ухудшении погоды. Прогнозируют грозы, град и сильные дожди

07.10 / Эстония отозвала своего посла в Белоруссии

02.10 / Компания Xiaomi выпутила стабильную прошивку MIUI 12

08.08 / Жертвами пожара в Чехии стали больше 10 человек

12.06 / Путин наградил врачей кардиоцентра Благовещенска за мужество

15.04 / Новые Audi A3 Sedan и A3 Sportback появились в России

13.10 / Компания Xiaomi продемонстрировала наушники-вкладыши Mi Air 2 Pro

07.08 / В Белоруссии на выборах за три дня проголосовали уже 22,47 процентов избирателей

22.11 / В Днепре открыто три производства по фактам нарушений на местных выборах, в том числе и из-за сообщений о ярмарках с агитацией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика