 

Le Monde – Лондон и Брюссель объявили о перемирии в «сосисочной войне»

02.07.2021, 9:22, Новости дня
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После напряжённых переговоров Евросоюз и Великобритания подписали соглашение, которое позволит британцам продолжить поставки охлаждённого мяса в Северную Ирландию, пишет Le Monde. В Лондоне окончание так называемой сосисочной войны встретили с энтузиазмом, однако в Брюсселе подчеркнули, что договор носит временный характер и налагает на Соединённое Королевство строгие обязательства.


Reuters

В среду 30 июня Великобритания и Евросоюз достигли договорённости по проблеме, которую британские таблоиды окрестили «сосисочной войной», пишет Le Monde. Между Лондоном и Брюсселем возникла серьёзная напряжённость по этому вопросу: с 1 июля Великобритания должна была прекратить поставки охлаждённого мяса (например, британских сосисок) в Северную Ирландию, однако новый договор отменяет это ограничение.

«Мы рады, что смогли договориться о разумном продлении поставок охлаждённого мяса из Великобритании в Северную Ирландию», — цитирует издание официальное заявление представителя правительства Джонсона по брекситу Дэвида Фроста. По его словам, это «первый позитивный этап», однако сторонам «по-прежнему необходимо найти окончательное решение», потому что «Северная Ирландия является неотъемлемой частью Соединённого Королевства, а её потребители должны иметь возможность наслаждаться продуктами, которые на протяжении многих лет приобретали в Великобритании».

Со своей стороны ЕС подчёркивает, что это соглашение является «временным» и сопровождается «строгими условиями». «Мы не даём карт-бланш», — предупредил вице-председатель Еврокомиссии Марош Шефчович.

Как напоминает французская газета, с начала этого года действуют правила, которые Лондон и Брюссель с трудом согласовали в рамках договора по брекситу. По ним Северная Ирландия продолжает входить в единый европейский рынок и Таможенный союз ЕС, что подразумевает прохождение таможенного контроля для всех товаров, поставляемых сюда с Британских островов. Напряжённость между Брюсселем и Лондоном возникла, в частности, из-за предстоящего введения мер по запрету поставок нарезанного или приготовленного мяса из Великобритании как из страны, не входящей в Евросоюз. Брюссель обвинил Лондон в несоблюдении заключённых договорённостей, в то время как британская сторона раскритиковала европейцев за слишком дословное исполнение правил.

В заключение Le Monde указывает, что цель нового договора — избежать таможенного контроля и, как следствие, восстановления границы между Северной Ирландией и Ирландской республикой на юге, что может нарушить хрупкое спокойствие в британской провинции.



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