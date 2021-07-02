 

В Левобережном районе построили одну из самых больших школ в Москве

02.07.2021, 9:18, Разное
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В Москве строится как можно больше новых школ и детских садов, поскольку жителей города становится больше, а старые здания образовательных учреждений иногда не отвечают современным требованиям. Новые объекты становятся настоящим украшением города, ведь проекты разрабатывают лучшие архитекторы.

С 2011 года в столице было построено более 400 зданий образовательных учреждений: почти 300 детских садов и свыше 110 школ. В течение следующих трех лет в городе планируют построить еще 90 таких объектов.

Например, недавно в Левобережном районе построили одну из самых больших школ в городе. Площадь четырехэтажного здания составляет 33,3 тысячи квадратных метров. Общеобразовательное учреждение рассчитано на 1900 учеников.

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в школе есть спортивные залы, в том числе для альтернативных занятий, актовый зал с эстрадой и артистическими, библиотека с читальным залом, методическим кабинетом, книгохранилищем, а также кинофотолаборатория, кабинет ИТ-полигона, вокальная студия, комнаты настольных игр, кабинеты психолога и логопеда, обеденный зал, медицинский блок, рекреации.

Территория возле здания общеобразовательного учреждения была благоустроена. Появились детские игровые и физкультурно-спортивные площадки, учебно-опытная зона, а также создали пешеходные дорожки. Заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации и разрешение на ввод в эксплуатацию уже выдано. Об этом сообщил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

По его словам, во время строительства инспекторы комитета провели девять проверок качества работ. К проверкам также привлекались специалисты Центра экспертиз. Они выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований. Такие мероприятия позволяют выявлять и устранять нарушения в процессе строительства.

“В обязательном порядке проверялось соблюдение строителями требований по профилактике COVID-19», — отметил Войстратенко.

Напомним, строительство нового корпуса школы № 158 в Левобережном районе началось в апреле 2018 года. Здание общеобразовательного учреждения было возведено за счет городского бюджета в рамках городской Адресной инвестиционной программы.



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