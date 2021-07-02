Россиян предупредили о росте платы за капремонт жилья

Ведомством предложено повысить стоимость контрактов по капитальному ремонту многоквартирных домов до 25%. Причем делать это предполагается без дополнительных конкурсов.

О нововведении заявил замминистра Минстроя Максим Егоров. Он рассказал, что за долгое время во многих регионах России взнос за капремонт ни разу не увеличивался. При этом в разы подскочила стоимость материалов и работ.

Также чиновник предложил проводить разъяснительную работу с россиянами о причинах роста платы за капремонт жилья. Положительным примером он считает Липецкую область, где при повышении этой статьи услуг ЖКХ людям доходчиво объяснили все плюсы нововведения.

По словам Максима Егорова, непонимания среди населения не было. Ранее глава государства Владимир Путин поставил перед правительством задачу подготовить программу

капремонта школ.

Напомним, с 1 июля произошло ежегодное повышение цен на услуги ЖКХ. В среднем по стране тарифы увеличились на 3,3%. Власти будут следить за тем, чтобы необоснованного роста цен не происходило.