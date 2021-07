Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля – раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic.

«Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.

Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.

Напомним, Безос, который является одним из богатейших людей в мире, сообщил, что 20 июля вместе со своим братом Марком полетит в космос на корабле принадлежащей ему компании Blue Origin. Для компании запуск станет первым полетом с пассажирами на борту. Ожидается, что после достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.