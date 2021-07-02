 

Миллиардер Брэнсон полетит в космос раньше Безоса

02.07.2021, 8:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британский миллиардер Ричард Брэнсон полетит в космос 11 июля – раньше, чем богатейший человек в мире и основатель компании Amazon Джефф Безос, следует из заявления компании Virgin Galactic.

«Присоединяйтесь к нам 11 июля, чтобы наблюдать за нашим первым пилотируемым полетом и началом новой космической эры. Отсчет начинается», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

На коротком видеоролике, сопровождающем заявление, представлены все шесть членов экипажа суборбитального корабля Unity, в том числе Брэнсон.

Join us July 11th for our first fully crewed rocket powered test flight, and the beginning of a new space age.
The countdown begins. #Unity22
https://t.co/5UalYT7Hjb. @RichardBranson pic.twitter.com/ZL9xbCeWQX

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 1, 2021

Запуск суборбитального корабля New Shepard, на борту которого полетит Безос, запланирован на 20 июля.

Напомним, Безос, который является одним из богатейших людей в мире, сообщил, что 20 июля вместе со своим братом Марком полетит в космос на корабле принадлежащей ему компании Blue Origin. Для компании запуск станет первым полетом с пассажирами на борту. Ожидается, что после достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.02 / Почти половина украинцев высказались за досрочные выборы президента

28.01 / В Германии оценили размер замороженных из-за санкций активов россиян

10.09 / «Жить стало невозможно» — малолетние марокканцы терроризируют жителей парижского квартала

18.10 / Финская газета назвала причиной смерти Пушкина туберкулез

13.07 / Названо число привлекавшихся к борьбе с коронавирусом военных медиков

03.07 / “Погода 24”: природа начнет заливать дождями горящие регионы Дальнего Востока

16.01 / Запорожская АЭС впервые в истории приблизилась к максимальной проектной мощности

25.06 / Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения здания

02.03 / Сотрудникам “Электротяжмаша” полностью выплатили более 40 млн грн задолженности по зарплате – Фонд госимущества

29.03 / Руководство Суэцкого канала не усмотрело своей вины в инциденте с Ever Given

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика