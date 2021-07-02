Названы вероятные причины взрыва газа в Нижнем Новгороде

Неисправность газового оборудования и человеческий фактор могли спровоцировать взрыв газа в жилом доме в Нижнем Новгороде, сообщил информированный источник.

«Среди основных версий рассматривается нарушение герметичности газового оборудования, а также несоблюдение жильцами правил безопасной эксплуатации газовых приборов», – сообщил источник «Интерфакс».

По его словам, человеческий фактор пока считается приоритетной версией случившегося. «По предварительным данным, один из жильцов мог заснуть в нетрезвом состоянии, преднамеренно или нет оставив газ включенным. Эта версия будет проверена после опроса пострадавших», – сказал источник.

«Первый и второй подъезд, скорее всего, пойдет под снос, потому что нарушены несущие конструкции. Сейчас будет решаться вопрос по расселению жильцов», – передает ТАСС сообщение регионального ГУ МЧС.

Как уточнили в МЧС, всего эвакуирован из трех подъездов 61 человек, в том числе девять детей.

В пресс-службе областного минздрава рассказали о состоянии пострадавших. «В результате происшествия, по предварительным сведениям, пострадали три человека, детей нет. Из них один мужчина получил термические ожоги более 50% тела, еще один мужчина – ожоги 70% тела, оба госпитализированы в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. Третий мужчина с множественными ушибами госпитализирован в больницу № 39», – передает РИА «Новости» слова заместителя губернатора, министра здравоохранения области Давида Мелик-Гусейнова.

На месте происшествия работают четыре бригады скорой помощи.

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в доме в Нижнем Новгороде:https://t.co/iYl4dpMK6y pic.twitter.com/67K2noVMXE

— ТАСС (@tass_agency) July 2, 2021

В МЧС добавили, что 61 человек, в том числе 9 детей, эвакуированы после ЧП с газом. Людей под завалами дома нет.

Ранее в МЧС сообщили, что хлопок газа произошел в жилом доме в Нижнем Новгороде, произошло разрушение межэтажных перекрытий, пострадали три человека.