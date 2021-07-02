 

Немцы назвали «стратегическую ошибку» Запада в отношении России

02.07.2021, 8:46, Новости дня
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Читатели немецкой газеты Der Spiegel оценили заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что Европа не заинтересована в разрушении экономических отношений с Россией, поскольку это приведет к сближению Москвы и Пекина.

Соответствующее заявление глава немецкого внешнеполитического ведомства сделал во вторник после разговора со своим польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве, передает РИА «Новости».

«Большая стратегическая ошибка западом уже совершена. И она состояла в том, что мы не «привязали» Россию к Западу еще в ту пору, когда она была к этому готова. Почему это не было сделано? Просто из-за высокомерия Запада», – считает Frank-oLnWVjXWR.

«Я не поклонник нынешнего нашего министра иностранных дел, но в данном случае, насчет опасности изоляции РФ от совершенно прав», – полагает Manfred-hkemnKTGg.

«Пора нашим соседям в Польше и другим друзьям на востоке похоронить свою отдельную холодную войну друг с другом. Франция и Германия показали, что из врагов могут получаться друзья. В Польше и странах Прибалтики русофобия очень распространена. Но Советы оставили их в покое уже 30 лет назад», – отметил Hdwinkel.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о наметившемся прогрессе в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но добавила, что пока цель не достигнута.  До этого французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция и Германия на саммите ЕС в Брюсселе выступили за единый европейский подход к отношениям с Россией. 

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что РФ готова к продолжению равноправного диалога с ЕС, однако такой диалог не может быть обставлен угрозами санкций, на которые со стороны РФ последует соразмерный ответ.



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