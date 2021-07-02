В Киеве пункты вакцинации на выходных откроются в поликлиниках – КГГА

Пункты вакцинации расположены на базе Центров первичной медико-санитарной помощи районов Киева. КГГА приводит их перечень и часы работы.

С текущей недели они будут работать каждые выходные. Получить вакцину там сможет любой. Для этого необходимо записаться на прививку через сервис helsi.me. Там можно выбрать удобное время и место вакцинации.

Кроме того, в центрах можно получить вторую дозу вакцины, даже если до этого человек вакцинировался в МВЦ.

После ревакцинации можно получить свидетельство о вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19.

Прививать в указанных пунктах будут препаратом CoronaVac. В Telegram-канале сервиса helsi.me добавили, что “живой” очереди в пунктах не будет, получить вакцину можно будет только по предварительной записи.

С собой желающим необходимо иметь паспорт и код. Также желательно иметь декларацию с семейным врачом, чтобы ускорить процесс внесения данных о вакцинации.

Онлайн-запись на вакцинацию через Helsi заработала в шести городах Украины с 30 июня.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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