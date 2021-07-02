 

УЕФА распорядился заблокировать билеты для британцев на матч Евро 2020 Украина – Англия

02.07.2021, 8:34, Новости дня
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“Из-за ситуации с COVID-19 УЕФА приказало заблокировать продажу или передачу билетов на матч Евро 2020 Украина – Англия до 21.00 1 июля для тех, кто проезжал или оставался в Великобритании в течение последних 14 дней, и отменить проданные жителям Великобритании до 0.00 28 июня”, – говорится в сообщении.

#euro2020 #UcrainaInghilterra #3luglio : @UEFA , causa #covid19, ha disposto blocco vendita o trasferibilità biglietti entro ore 21 #1luglio a chi è transitato o ha soggiornato in UK negli ultimi 14gg e annullamento di quelli venduti prima delle 00 del #28giugno a residenti UK pic.twitter.com/l2XNXhYq9d

— Polizia di Stato (@poliziadistato) July 1, 2021

Четвертьфинальный поединок Евро 2020 между Украиной и Англией должен состоятся в Риме 3 июля. Матч на стадионе “Олимпико” начнется в 22.00.

Контекст:

Из-за ограничений в связи с эпидемией COVID-19 не смогут поехать в Рим и болельщики из Украины, заявляли в УЕФА в конце июня. “Люди, путешествующие из Великобритании, или те, кто был в Великобритании в течение предыдущих 14 дней, должны самоизолироваться на пять дней по прибытии в Италию, после чего они должны сдать экспресс-тест на COVID-19 и получить отрицательный результат на наличие коронавируса… Это означает, что болельщики, отправляющиеся из Великобритании в Италию после 28 июня, не прибудут вовремя, чтобы увидеть четвертьфинал Евро 2020 в Риме”, – говорится в сообщении.

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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