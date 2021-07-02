 

На запорожском стадионе откроют крупнейшую в Украине фанзону, там будут смотреть матч Украина – Англия в Евро 2020

02.07.2021, 8:34, Новости дня
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 Старух отметил, что создание фан-зоны на стадионе “Славутич-Арена” – инициатива Запорожской облгосадминистрации при поддержке Запорожского городского совета.

Ожидается, что в 20.00 на центральном стадионе Запорожья соберутся 5 тыс. местных болельщиков, чтобы поддержать сборную Украины по футболу в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Вход на стадион свободный.

https://www.facebook.com/starukholexander/posts/200452241983746

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в четвертьфинал турнира. 3 июля в Риме (Италия) украинцы сыграют против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе “Олимпико”.

Из-за ограничений в связи с эпидемией COVID-19 не смогут поехать в Рим и болельщики из Украины, сообщили в УЕФА в конце июня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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