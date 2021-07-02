В правительстве работают над тем, чтобы привитых вакцинами Covishield и CoronaVac украинцев пускали в ЕС – Ляшко

Ляшко сообщил, что на следующей неделе проведет переговоры в Брюсселе по поводу признания вакцин от COVID-19, используемых в Украине. По его мнению, отказ пропускать туристов, привитых признанной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакциной, есть нарушением международного права.

“Международное право гласит: если установлена норма, что при пересечении границы человек должен быть вакцинирован от какой-то инфекционной болезни, обязательно должна быть вакцина, признана ВОЗ. То есть международное право гарантирует: если ВОЗ признала вакцину, то любой регулятор внутри страны не может не пускать человека, если он покажет полный курс прививок”, – сказал Ляшко.

Индийский препарат Covishield от AstraZeneca, а также китайская вакцина CoronaVac от Sinovac Biotech признаны ВОЗ, но их до сих пор не одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

По словам Ляшко, “EMA сейчас рассматривает их документы и анонсирует, что в ближайшее время вынесет по ним решение”. Глава Минздрава отметил, что Украина также договаривается о признании COVID-сертификатов со всеми странами ЕС.

“Каждая страна ЕС может самостоятельно договориться о взаимопризнании национальных COVID-сертификатов и необязательно с конкретным перечнем вакцин. Сейчас наш МИД работает над этим со всеми странами. Думаю, что в течение месяца ЕС откроет доступ для путешественников, которые вакцинированы этими препаратами”, – резюмировал Ляшко.

Контекст:

В марте Еврокомиссия представила законопроект о введении цифровых COVID-паспортов. Сертификат будет действителен во всех странах – членах ЕС, а также на территории Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Сообщалось, что документ должен облегчить поездки. В частности, его владелец может быть освобожден от прохождения теста или карантина при въезде в ту или иную страну.

В конце месяца европейский комиссар по вопросам вакцинации Тьерри Бретон представил COVID-паспорт, который будет действовать в ЕС. В нем будут указаны дата рождения, паспортные данные (с возможностью их проверки через QR-код), информация о наличии прививки и типе вакцины, которой был привит владелец, есть ли у него антитела (если человек уже переболел) или результат ПЦР-теста (если человек и не вакцинировался, и не болел).

9 июня Европарламент утвердил введение цифрового COVID-сертификата. Система начала действовать в ЕС с 1 июля 2021 года сроком на 12 месяцев. Отмечается, что COVID-сертификат не является предварительным условием для свободного передвижения и не считается проездным документом.

На 2 июля EMA одобрило вакцины от COVID-19, разработанные компаниями Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Как сообщала BBC News со ссылкой на источники, семь стран Евросоюза одобрили въезд привитым против коронавируса индийской вакциной Covishield.

—