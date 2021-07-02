Гладкая текстура языка может сообщать о дефиците витамина B12

Специалисты напоминают, что определенные преобразования, происходящие с языком, могут сигнализировать о низком уровне витамина B12. Но дефицит компонента может быть и из-за аутоиммунных состояний и чрезмерного употребления препаратов.

Витамин B12 важен для организма, так как нужен для синтеза ДНК, создания нервных и кровяных клеток. Его наличие обуславливает неврологическое здоровье, предрасположенность к депрессии, шизофрении и деменции. Если показатели витамина очень низкие длительный период, то это приводит к множественным последствиям в виде нарушений, которые затрагивают, психику, болевую чувствительность и когнитивные способности.

Дефицит B12 вызывается разными причинами. Это может быть скудный рацион, определенное аутоиммунное состояние, когда есть злокачественная анемия, при которой пищеварительный тракт не усваивает витамин полноценно из еды. Нехватка также бывает при употреблении определенных препаратов.

Эксперты заявляют, что при низком уровне B12 происходит изменения языка. Побочным эффектом недостаточности компонента является мегалобластная анемия, которая характеризуется аномально высокими эритроцитами. Это приводит к атрофическому глосситу – изменению, при котором на языке пропадают сосочки и он становится очень гладким, глянцевым. Также человек может ощущать болезненность и видеть красноту.

Существуют и иные признаки нехватки компонента – это неконтролируемое подергивание, усталость, бледность кожных покровов и покалывание в конечностях. Усвоить питательное вещество помогают поливитамины и продукты, включая мясо, рыбу, птицу, яйца.

Источник: www.medikforum.ru