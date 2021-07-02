 

ПН – комитет Рады одобрил легализацию медицинского каннабиса

02.07.2021, 8:28, Новости дня
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Комитет Рады по вопросам здоровья нации рекомендовал депутатам принять законопроект о регулировании на Украине оборота каннабиса в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Как пишет «Перший незалежний», документом предлагается разрешить ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса в медицинских и научных целях, а также ввести усиленный контроль за оборотом каннабиса.


Reuters

Комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации рекомендовал депутатам принять законопроект о регулировании оборота каннабиса в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Как передаёт «Перший незалежний», об этом сообщила пресс-служба комитета.

По словам одной из авторов этого законопроекта Ольги Стефанишиной, его принятия ждут 2 миллионов украинских пациентов.

«Этот законопроект, в первую очередь, — о доступе к лекарственным средствам для украинских пациентов. Он также позволит выращивание и производство таких препаратов для того, чтобы повысить доступность к ним пациентам», — сказала Стефанишина.

Документом предлагается разрешить ограниченный, прозрачный и контролируемый оборот каннабиса в медицинских и научных целях. Также предлагается ввести усиленный контроль за оборотом каннабиса.



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