DM – в Британии могут пропустить миллионы случаев коронавируса из-за маленького списка симптомов

Великобритания рискует пропустить миллионы случаев заболевания коронавирусом в том случае, если власти не расширят официальный список критериев болезни, состоящий всего лишь из трёх симптомов, пишет Daily Mail. По мнению экспертов, такой скудный набор определяющих признаков может всерьёз помешать борьбе с пандемией.



Reuters

Миллионы случаев заболевания COVID-19 могут не попасть в статистику в том случае, если британские власти не расширят «официальный» список симптомов этой болезни, пишет Daily Mail со ссылкой на мнение экспертов.

В этом контексте учёные призывают правительство Великобритании последовать примеру других стран и расширить список симптомов, которые являются критериями для ухода на самоизоляцию или сдачу ПЦР-теста.

В настоящее время в Британии учитываются только три симптома — высокая температура, кашель, а также потеря или изменение восприятия запахов или вкусов. Все эти критерии включены в список Национальной службы здравоохранения.

В случае появления подобных симптомов британцам настоятельно рекомендуют самоизолироваться или сдать ПЦР-тест. Однако последние данные свидетельствуют о том, что помимо этих критериев крайне высокую распространённость имеют и другие симптомы, в частности, головная боль, усталость и боль в горле.

Группа ведущих учёных опубликовала статью в British Medical Journal, в которой говорится, что решение тестировать людей только с этими тремя основными симптомами может привести к тому, что власти «упустят или задержат выявление многих случаев заболевания коронавирусом».

По словам доктора Алекса Крозье и его коллег, это может помешать усилиям по борьбе с вирусом, учитывая, что нетрадиционные симптомы «зачастую проявляются раньше».

При этом они утверждают, что Великобритания сможет куда эффективнее давать отпор пандемии, если она расширит список симптомов, при появлении которых пациенты будут уходить на самоизоляцию и сдавать ПЦР-тесты.

«Многие пациенты либо на ранних этапах, либо вообще не сталкиваются с официально прописанными в Великобритании симптомами, которые определяют количество случаев заболевания, притом что другие симптомы зачастую проявляются раньше, — отметили эксперты. — Ограничение симптоматического тестирования официальным списком приведёт к тому, что случаи заболевания COVID-19 будут упускаться или фиксироваться позже, что затруднит усилия по остановке распространения вируса».

Крозье также указал, что «комбинации симптомов можно использовать для более раннего выявления случаев заболевания без чрезмерного напряжения медицинской системы». В частности, на данный момент Центры США по контролю и профилактике заболеваний действуют, исходя из официального списка, где числится на 11 симптомов больше, чем в Великобритании.

Об этом стало известно на фоне новостей о том, что десяткам миллионов британцев, возможно, придётся принять третью дозу вакцины всего через два месяца. В частности, Объединённый комитет по вакцинации и иммунизации заявил, что ревакцинация должна начаться в сентябре, в её рамках ещё одну дозу могут получить 23 миллионов людей, принадлежащих к уязвимым категориям: речь идёт о пациентах старше 50 лет, а также сотрудниках сферы здравоохранения и постояльцах домов престарелых.