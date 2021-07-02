Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек, курс евро снизился на 7,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 73,34 рубля. Курс евро снизился на 7,5 копейки, до 86,95 рубля, передает ТАСС.

Накануне рубль на открытии торгов также укрепился к доллару и евро.