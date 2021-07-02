France 24 – накануне дня Канады страна столкнулась со своим тёмным колониальным прошлым

За последний месяц в Канаде было обнаружено 3 массовых захоронения детей коренного населения, пишет France 24. На протяжении почти ста лет, вплоть до 90-х годов нашего века, канадское правительство собирало детей коренного населения в отдельных школах-интернатах для их интеграции в канадское общество: многие из них умирали. Обнаружения их массовых захоронений спровоцировали в Канаде бурную дискуссию по поводу колониального прошлого страны.

Последнее из обнаружений, о котором объявили в минувшую среду: вблизи бывшей школы Святого Евгения в Крэнбруке, провинция Британская Колумбия, были обнаружены останки 182 человек. Это третья подобная находка за один лишь прошедший месяц, после того как останки 751 человека были найдены рядом с бывшей школой-интернатом для индейцев в Мэривале и 215 останков в бывшей крупнейшей канадской школе-интернате в Камлупсе.

По словам лидеров коренного населения Канады, это только верхушка айсберга.

ПЕРРИ БЕЛЛЕГАРД, представитель ассамблеи коренных народов: По всей Канаде находится 139 мест, где раньше были школы-интернаты. В каждом из этих мест нужно провести тщательное расследование. Последние находки являются подтверждением слов выживших: в таких интернатах существуют братские могилы.

Начиная с конца XIX века и до 90-х годов примерно 150 тысяч детей из коренного населения были насильно оторваны от своих семей и посланы в так называемые «школы-интернаты»: спонсируемые правительством христианские закрытые учебные заведения, целью которых было интегрировать детей коренного населения в канадское общество. Ученикам запрещали говорить на их родных языках. Тысяч из них умерли: многие страдали от физического и сексуального насилия.

Недавние обнаружения братских могил спровоцировали общенациональную рефлексию на фоне дня Канады.

ДЖАСТИН ТРЮДО, премьер-министр Канады: В канун дня Канады, ужасающие находки сотен останков детей вблизи бывших школ-интернатов в Британской Колумбии и Саскачеване побудили нас к рефлексии в отношении прошлых и текущих несправедливостей в отношении коренного населения. Наше правительство направлено на то, чтобы признать истину и выработать путь в будущее, сопровождающийся духом примирения.

Группа лидеров канадского коренного населения планирует в этом году посетить Ватикан, чтобы запросить формальные извинения со стороны Папы Римского за роль католической церкви в канадских школах-интернатах.

Дата выхода в эфир: 1 июля 2021 года

