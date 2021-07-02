 

Sky News – спасаясь от «теплового купола», канадцы скупают кондиционеры

02.07.2021, 6:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Температура на западе Канады бьёт все рекорды: жители не знают, куда деться от зноя, а в магазинах заканчиваются кондиционеры, передаёт Sky News. Премьер-министр Британской Колумбии опасается, что регион третий год подряд столкнётся с сильнейшими пожарами, которые уже бушуют в Америке.

Ванкувер, как и остальная часть Тихоокеанского Северо-Запада в Северной Америке, изнемогает от жары. Над регионом, как крышка на банке, установился тепловой купол воздуха с высоким давлением. Проживающие в затронутом районе 13 миллионов человек гораздо больше привыкли к дождю и средним температурам.

КАНАДКА: Нам было слишком жарко. Мы обошли несколько разных магазинов в поисках кондиционеров, но они везде распроданы.

ВТОРАЯ КАНАДКА: В мотеле, где мы живём, нет льда, что для меня трагедия. Меня убивает жара, просто слишком жарко для меня. Больше 70, это слишком жарко.

В некоторых частях Канады температура достигла почти 50 °С: она бьёт все рекорды и, возможно, способствует десяткам смертей среди престарелых и уязвимых слоёв населения. Системы от электроснабжения до сельского хозяйства не выдерживают жары. Животные также страдают.

ТРЕТЬЯ КАНАДКА: Привет, красавица!

Эта беременная самка оленя ищет, где укрыться от опасности.

Всегда сложно связать отдельную погодную аномалию с изменением климата, однако эксперты утверждают, что потепление нашего мира делает такие периоды сильной жары более частой и экстремальной реальностью для миллионов людей.

ДЖОН ХОРГАН, премьер-министр Британской Колумбии: Сейчас мы должны удвоить наши усилия по борьбе с глобальным потеплением и его влиянием на людей, города и ландшафт, и самое главное, я думаю, на ландшафт, как мы видели. Если в итоге мы переживём ещё одно тяжёлое лето с пожарами, это будет третье такое лето из четырёх, когда я был премьер-министром и они побили все рекорды. Никто не может запланировать, что три лета из четырёх будут худшими в истории.

В Северной Калифорнии высохшие леса уже горят, а жара начинает распространяться на восток на остальную Америку. Этой части мира предстоит долгое, опасное лето.

Ханна Томас-Питер, Sky News.  

Дата выхода в эфир 30 июня 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.01 / «Извинениями ничего не решить» – Макрону рассказали, как помириться с бывшей колонией Алжиром

13.07 / Украина озвучила требование по реализации Минских соглашений

16.02 / Госдеп заверил в желании Байдена «положить конец вечным войнам»

30.04 / Le Journal de Montréal – Китай будет штрафовать рестораны за пищевые отходы

18.01 / Байден станет для Путина более сложным партнером, чем Трамп – экс-посол США в РФ Вершбоу

04.01 / Оккупанты разбирают и вывозят оборудование с шахты в Луганской области – правозащитники

27.11 / В Украине снова рекорд по случаям коронавируса, Аваков призвал ввести локдаун. Главное за день

28.02 / Ученые объяснили, чем Галилей не угодил церкви

03.04 / Тупицкий не явился в суд, где ему должны были избирать меру пресечения. Заседание перенесли

23.08 / СМИ: Навального доставили в Берлин в статусе «гостя канцлера»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика