 

Daily Express – памятник принцессе Диане символизирует её влияние на целые поколения

02.07.2021, 6:40, Новости дня
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В минувший четверг в Кенсингтонском дворце открыли памятник принцессе Диане, пишет Daily Express: в церемонии открытия приняли участие её сыновья, принц Уильям и принц Гарри. На самом памятнике изображена Диана в окружении троих детей. По словам создателей скульптуры, статуя символизирует влияние, оказанное Дианой на весь мир и на целые поколения.


Reuters

В минувший четверг в саду Кенсингтонского дворца был открыт памятник принцессе Диане: 1-го июля 2021 года ей исполнилось бы 60 лет, пишет Daily Express. Как отмечает издание, внешний вид памятника имеет особое значение.

В церемонии открытия принимали участие сыновья Дианы — принц Уильям и принц Гарри. «Сегодня, в день, который мог бы быть 60-десятым днём рождения нашей матери, мы вспоминаем её любовь, её силу и характер — качества, которые сделали её сподвижницей добра по всему миру. Она изменила к лучшему бессчётное количество жизней», — приводит издание отрывок из совместного заявления Уильяма и Гарри. Принцы также поблагодарили создателей памятника за их работу.

Сам памятник изображает принцессу Диану в окружении троих детей, пишет Daily Express: за этой композицией скрывается особое значение. По словам представителей Кенсингтонского дворца, дети символизируют собой универсальность и влияние на поколения, создавшиеся в результате деятельности Дианы.

«Мы хотели запечатлеть её теплоту и доброту, а также показать её влияние на целые поколения», — заявил скульптор Ян Ранк-Бродли. Как отмечает Daily Express, принц Уильям и принц Гарри восприняли памятник не только как память принцессе Диане, но и также как напоминание о её влиянии не только на Великобританию, но и на весь мир.

Издание напоминает, что принцесса Диана погибла в автокатастрофе в Париже в 1997 году, когда ей было 36 лет. При жизни она была лидером многочисленных инициатив: в последние годы жизни особенно активно выступала против использования мин. Незадолго до своей гибели Диана посетила Боснию и Анголу: там её запечатлели идущей сквозь минное поле в каске и бронежилете. 



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