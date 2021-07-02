Знаки зодиака, которые любят одиночество в отношениях: Дева, Телец и не только

Сильная потребность в пространстве в отношениях не всегда означает, что ваш партнер больше не хочет проводить с вами время. Некоторые знаки зодиака буквально «задыхаются» при постоянном тесном контакте с другими людьми, им необходимо иногда быть в одиночестве. Небольшая «доза свободы» заставляет их больше любить вас и реже ссориться. Прежде чем обвинять партнера в эгоизме, узнайте, почему именно он хочет свободы. Может, он принадлежит к одному из этих знаков?

Телец

Все Тельцы известны своей выносливостью. Однако им нужно долгое время в одиночестве, чтобы остыть и снова стать «оазисом покоя». Им не нравится, когда над ними кто-то стоит. Они предпочитают расслабляться в тишине, а не пытаться из под палки вести активную беседу. Тельцы — прирожденные романтики, которые постоянно ищут удовольствия. Если они проводят каждую свободную минуту с одним и тем же человеком, они, скорее всего, начнут с ними спорить.

Их потребность в личном пространстве служит для восстановления и улучшения настроения. Ванна с ароматическими свечами, принятая в одиночку, только заставит Тельца зарядиться энергией. Для него небольшой перерыв от любимого человека укрепляет любовные отношения. Он должен «проголодаться», чтобы иметь аппетит к партнеру.

Стрелец

Стрельцы независимы, им нравится быть одним. Им даже не нужна компания, чтобы путешествовать по миру. Им свойственен клаустрофобный страх ограниченного пространства, если они слишком долго остаются на одном месте, внутри накапливается гнев и разочарование. Созерцание одного и того же человека 24 часа в сутки также вызывает у них странное беспокойство.

Все Стрельцы любят разнообразие и постоянные перемены. Они хотят, чтобы отношения были приключением, а не рутиной. Если бы Стрелец чувствовал себя чужим рабом, он бы убежал туда, где нет никакого гнета. Он будет любить до смерти и будет верен тому, кто дает ему разумную и необходимую свободу.

Дева

Девы очень одержимы своим распорядком дня. Этот знак зодиака точен, как швейцарские часы. При нарушении графика их настроение резко меняется. Еще хуже, когда у них есть отношения с кем-то, кто любит удивлять их и, вместо того чтобы планировать, действует спонтанно. Это основная причина, по которой Девы не могут построить отношения со Стрельцом.

Независимой, чрезвычайно самостоятельной Деве нужно много времени для себя. Она посвящает его работе, организации и более глубокому отдыху от внешнего мира. Даже походы на тренировки будут для Девы необходимым отдыхом от любимого. Чтобы быть с представителем этого знака, нужно это принять.

Скорпион

Скорпион любит проводить время наедине с собой. Он никогда не устает от собственной компании — интеллект не дает ему заскучать. Хотя он не против быть между людьми, ему нужно пространство для собственной жизни. Он редко делится своими увлечениями с любимыми, ведь они у него довольно необычные.

Если Скорпион не получит желаемой свободы, он сразу же рассердится и расстроится. Только он решает, когда хочет встретиться и во сколько может прийти домой. Он не позволит никому контролировать свой день. Ему нужен партнер, который будет уважать его в высшей степени независимую личность.

Козерог

Козероги очень похожи на Дев. Работа — главный приоритет в их жизни. В этом отношении они не делают исключений. Они работают усерднее других знаков, забывая о потребностях своего партнера. В их случае обязанности — не повод не видеться с любимым человеком. Они действительно не будут чувствовать себя нормально, пока не закончат свои проекты.

Чтобы полюбить человека этого знака, нужно много понимания. Стоит знать, что Козерог думает о будущем и ему нужно побыть в одиночестве, чтобы обеспечить лучшую жизнь себе и своим близким.