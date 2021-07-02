Верховный суд определил размер штрафов за оскорбления в мессенджерах и соцсетях

Оскорбления в соцсетях и групповых чатах могут обойтись ответчику вдвое дороже, чем оскорбления, отправленные в личных сообщениях, сообщил Верховный суд (ВС) России.

Личные сообщения, включая голосовые, в мессенджерах или соцсетях подлежат квалификации по первой части статьи КоАП 5.61 «Оскорбление», она предусматривает штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, пояснили в суде, передает РИА «Новости».

«Так, О., используя принадлежащий ей мобильный телефон, записала голосовое сообщение и отправила его посредством мессенджера Ш. В данном сообщении О. с использованием ненормативной лексики высказала недовольство организацией Ш. фотосессии воспитанников детского сада, чем оскорбила последнюю», – привел ВС пример.

Публикация оскорблений в соцсетях, доступных неопределенному кругу лиц, либо в групповых чатах подлежит квалификации по второй части. По ней предусмотрен штраф в размере от 5 тыс. до 10 тыс. рублей.

ВС привел в пример публикацию женщины, написавшей на сайте отзыв о враче из роддома «с использованием выражений, противоречащих общепринятым нормам морали и нравственности».

В случае публичного оскорбления целой группы людей ответственность будет как за один эпизод.

«В ходе рассмотрения дела было установлено, что С., проходя мимо компании молодых людей, охарактеризовал их нецензурным словом, унизив честь и достоинство. Постановлением мирового судьи С. был привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ», – приводит пример ВС.

Вместе с тем оскорбления могут быть признаны малозначительными, и административное дело прекращается.

Ранее СМИ сообщили, что Конституционный суд разрешил публиковать негативные отзывы о врачах, касающиеся их профессиональной деятельности, такое решение было принято после публикации негативных отзывов о враче в Воронеже.