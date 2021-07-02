Власти Афганистана заявили о безрезультатности переговоров с талибами

Переговоры между представителями афганских властей и радикального движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) идут медленно и не приносят существенных результатов, сообщил председатель Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла в интервью телеканалу CNN.

По его словам, во время консультаций между представителями афганских властей и запрещенной в РФ террористической организации «Талибан» был достигнут лишь «очень небольшой прогресс», переговоры идут «очень медленными темпами». Вместе с тем он сказал, что следует продолжать диалог, только если его не прервет «Талибан», передает ТАСС.

Председатель Высшего совета по национальному примирению Афганистана подчеркнул, что боевики радикального движения «наращивают темп» в том, что касается проведения наступательных операций на территории страны. Говоря о том, возможен ли в исламской республике захват власти талибами, Абдулла сообщил: «Этого не произойдет». Вместе с тем он не исключил, что в будущем в стране могут укрепить свои позиции экстремистские группировки.

По словам Абдуллы, талибы не выполнили обещание разорвать все связи с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). «Так что это представляет опасность для нас и для всего региона», – констатировал он.

Комментируя сообщения о том, что разведка США допускает свержение афганских властей в течение шести месяцев, Абдулла отметил: «Мне так не кажется». Однако он добавил, что к подобным предупреждениям следует «относиться серьезно». Говоря о выводе американских войск из Афганистана, Абдулла указал: «Если бы выбирали мы, то решили бы иначе».

Ранее запрещенное в РФ террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в РФ террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.

В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.