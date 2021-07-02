 

Ученые назвали оптимальную скорость ходьбы для долголетия

02.07.2021, 5:48, Разное
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Специалисты давно связали быструю ходьбу с длительной жизнью. Исследователи заявляют, что принцип работает, если человек преодолевает за 6 минут предельное расстояние и не останавливается.
Том Йейтс из британского университета Лестера сообщил, что на 20 лет больше живут люди, которые быстро передвигаются. У них изменяется к лучшему функционирование сердца и сосудов, что показывает лучшую работу органа и способность использовать кислород. В исследовании специалисты приняли решение узнать, как стремительная ходьба оказывает влияние на людей, имеющих болезни периферических артерий. Эксперты установили, что высокий темп ходьбы взаимосвязан с облегчением болевых ощущений и иной симптоматики состояния.

Эксперты считают, что самым наилучшим показателем считается умение людей проходить за 6 минут от 400 до 700 м (4-7 км/ч). Это говорит о прекрасной физической подготовке, но доктора отметили, что баллы изменяются и зависят от пола, возраста и особенностей здоровья человека. Также люди, совершающие 20-минутные прогулки ежедневно, на 30% уменьшают риски смерти.

Источник: profile.ru



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