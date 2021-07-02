Мнение: Ликвидация террориста ИГИЛ в Астрахани

Оперативное видео ФСБ на тему ликвидации террориста ИГИЛ планировавшего теракт со стрельбой в Астрахани.

При задержании персонаж оказал вооруженное сопротивление и был застрелен.

Его подельника, планировавшего теракты в Москве, смогли живым задержать в Москве.

Из сообщения ЦОС ФСБ:

"ФСБ РФ предотвращена подготовка террористических актов членами организации "Исламское государство". Действуя по указанию главарей террористической структуры, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей".

В Астраханской области преступник при задержании оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован, второго участника ячейки задержали в Москве. Сотрудники органов безопасности и гражданское население в ходе операции не пострадали.

При осмотре места происшествия и обысках по местам проживания фигурантов дела были найдены автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната "Ф-1" и религиозно-экстремистская литература. Возбуждены уголовные дела.

На заглавном фото, задержание в МСК.

Кроме того, в Татарстане задержан глава ячейки "хибутчиков".

Также в Белгороде накрыли целую ячейку украинских нациков из "М.К.У."

Спецназ ФСБ и СК задержал на территории Белгородской области (граничит с Украиной) 7 сторонников украинских националистов и участников украинской же нацистской организации

Как сообщает СК, задержаны 7 последователей этой украинской нацистской и экстремистской организации, в том числе и главарь белгородской ячейки.

«Задержание подозреваемых проходило при силовой поддержке спецподразделений Управления Росгвардии по Белгородской области и УФСБ России по Белгородской области. В настоящее время в домах участников экстремистского сообщества проведены обыски, изъяты предметы, имеющие доказательственное значение. Подозреваемые допрошены в указанном статусе и задержаны в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, им предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений. Лидеру экстремистского сообщества по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопросы о мере пресечения другим фигурантам рассматривается судом», — сообщает пресс-служба СК.

Следствием в отношении задержанных возбуждены уголовные дела предусмотренных ч.ч. 1, 1.1, 2 ст.282.1, ч.2 ст.354.1, ч.2 ст.280, п. «а» ч.2 ст.282, ч.2 ст.280, ч.2 ст.205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности с использованием сети Интернет, возбуждение ненависти или вражды с использованием сети Интернет с угрозой применения насилия, реабилитация нацизма, создание экстремистского сообщества, склонение или иное вовлечение в деятельность экстремистского сообщества, участие в экстремистском сообществе, публичное оправдание терроризма с использованием сети Интернет).

Как сообщает ЦОС ФСБ, задержанные — сторонники украинской неонацистской организации «М.К.У.», сформировавшие на территории региона ее структурную ячейку, причастные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцированию межнациональных конфликтов, совершению насильственных преступлений, а также планировавшие вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан.

«В адресах проживания задержанных изъяты материалы экстремистского характера, холодное оружие, средства связи с сохранившейся перепиской о подготовке насильственных акций, а также обнаружена лаборатория по культивированию наркосодержащих растений», — сообщает ФСБ.

Кучно отработали.

—