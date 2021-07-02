Ретроградный Юпитер работает на них: мечты трех знаков зодиака исполнятся до 18 октября

Юпитер вошел в ретроградное положение, а это значит, что некоторым знакам зодиака невероятно повезет. Астрологи уверяют, что эта планета исполнит их желания до 18 октября текущего года. Кто же эти счастливчики?

Телец

Все, что вас беспокоило и мешало жить в последние месяцы (а то и годы), наконец пройдет. Речь идет об всем – будь то токсичные люди, нелюбимая работа или собственный характер, который вас не устраивал.

Ретроградный Юпитер принесет вам, Тельцам, свое благословение. Вы по своей воле «расчистите» свой путь и жизнь, научитесь отказывать людям, которые только и делали, что высасывали из вас энергию. Наконец появятся силы для достижения заветных целей и осуществления желаний. Все наладится!

Весы

Вы люди эмоциональные, чувствительные и мечтающие о любви. И Юпитер прямо сейчас помогает вам ее найти! Или ей найти вас. Если же вы уже состоите в отношениях, то начинайте ждать приятных сюрпризов – совсем скоро они улучшатся и выйдут на новый уровень.

Также пойдут в гору дела, касающиеся профессиональной сферы. На вас снизойдет вдохновение, вы начнете видеть вещи по-другому, более рационально и осмысленно.

Также иначе начнут выстраиваться отношения с другими людьми. Их поведение перестанет вас задевать и волновать, вы станете более спокойными, и потратите время не на проявление эмоций и переживания, а на что-то более полезное. В жизни еще появятся и другие люди – на удивление щедрые и надежные. Это время полезных связей для вас!

Стрелец

Юпитер – это ваша планета-управитель. И когда он входит в ретроградное положение, вы ощущаете небольшой переполох в душе и в жизни. Дни становятся более насыщенными, появляется сильный прилив энергии, который вас может несколько взволновать. Но потом это начинает вам нравиться!

Вскоре вы возьметесь за новые дела, начнете активно зарабатывать деньги и реализовывать всяческие проекты. Своим позитивом вы привлечете в свою жизнь много хорошего, и вам будет казаться, что это – лучший период жизни за последнее время.