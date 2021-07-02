“Не бывает женщин, которым не изменяют!” – так считает психолог Яна Катаева. Но ее мнение разделяют не все

«Нет, со мной этого не случится. Я ведь такая умная, красивая, любящая, заботливая и т.д.» – так думает большинство женщин, когда слышат чужие истории об изменах мужчин в отношениях. Но психолог Яна Катаева убеждена в том, что обезопасить себя от предательства партнера невозможно, как бы женщина ни пыталась сохранять бдительность. Точку зрения психолога разделяют далеко не все.

Причины мужских измен

Яна Катаева – дипломированный психолог с большим стажем работы, писательница, автор книги по психологии отношений между мужчиной и женщиной. Ее публикации можно прочитать на самых известных тематических интернет-порталах. Она проводит тренинги и семинары.

Так вот, Яна убеждена в том, что не существует в природе тех женщин, которым не изменяют. Ведь суть предательства и неверности кроется вовсе не в том, что жена перестала быть привлекательной в глазах мужа, что потеряла физическую форму. Или, например, что перестала заниматься самосовершенствованием. Нет, речь идет о другом. Вот несколько причин измен, которые выделила Катаева.

1. Бегство от проблем

Не существует абсолютно идеальных отношений. Когда люди живут вместе, то у них периодически могут возникать разногласия по тем или иным вопросам, недопонимания и т.д. Но, к сожалению, некоторые мужчины настолько трусливы, что избегают открытого диалога. Когда появляются какие-то проблемы, они просто предпочитают найти себе другую партнершу, поэтому и решаются на измену.

2. Жизнь одна

По словам Яны, на практике она столкнулась с таким феноменом. Некоторые изменщики честно признавались в том, что их все устраивало в отношениях с женой. Так почему же они искали приключений на стороне? Некоторые мужчины озвучили свою версию: просто не нагулялись, не добрали того, чего хотелось бы добрать. Ведь сейчас пропагандируется мысль о том, что жизнь одна, что нужно все испробовать. И мужчине просто становится интересно: “Вот так часто говорят об изменах. А что если я изменю? Ведь это адреналин, какие-то новые эмоции, возможность вкусить запретный плод”. И многие представители сильного пола живут по принципу, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть потом, на старости лет, когда уже нет сил и энергии на эксперименты.

3. Ценности и убеждения

Есть мужчины, которые вообще не видят в изменах ничего плохого. «Я мужик, мне можно. Все мужчины полигамны» – такая философия близка многим представителям сильного пола. И измена для них не воспринимается как предательство. Они ходят налево из спортивного интереса. При этом могут любить, ценить своих жен и никогда их не бросать.

Другое мнение

Но есть и другая точка зрения: не такая, как у Катаевой. Некоторые эксперты в области психологии убеждены в том, что на самом деле есть те женщины, которым не изменяют. Такие представительницы прекрасного пола должны обладать тремя ключевыми характеристиками: быть физически здоровыми, материально независимыми и духовно развитыми. Вот с третьим фактором возникает больше всего сложностей. Почему? Потому что наши, российские, женщины совершают три типа ошибок:

Желание побыть мамой, но не для своих детей, а для мужа. То есть женщина сознательно соглашается вступать в отношения с мужчиной, который во многом ее не устраивает, но она уверена в том, что сможет его перевоспитать. Отношения по схеме «мать и сын» рано или поздно терпят фиаско. Надежную и крепкую семью могут создать исключительно два полноценных и равных партнера.Жизнь с алкоголиком, на которую соглашаются многие женщины. Мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения – это уже не человек, а животное, поэтому ни одна уважающая себя женщина не согласится на такой брак.Почему-то наши женщины хотя и живут в 21-м веке, но думают, что рукоприкладство – это нормально. Что если муж бьет, значит, любит. Только женщина с комплексом жертвы может согласиться на жизнь с тираном.

По мнению психологов, если исключить три этих фактора и прибавить богатый духовный мир, финансовую независимость и физическое здоровье, то получится та женщина, которой мужчина точно никогда не будет изменять.

Вместо заключения

Отчасти можно согласиться и с утверждением Катаевой о том, что не существует женщин, которым не изменяют, и с мнением других психологов, полагающих, что женщина должна вести себя определенным образом, чтобы ее не предавали. Я считаю, что полностью снимать с себя всю ответственность за неверность партнера неправильно. Конечно, нужно стараться сделать так, чтобы оставаться привлекательной как внешне, так и внутренне для своего избранника. Никто не застрахован от измен, и все же женщина должна прикладывать определенные усилия к тому, чтобы не допустить похождений мужа налево.

И не совсем правильно жить с установкой «все мужчины изменяют». В таком случае женщина действительно будет притягивать к себе неверных мужчин. Нужно визуализировать того партнера, с которым будет комфортно, и тогда Вселенная подарит встречу именно с таким избранником.