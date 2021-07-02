 

Журова о запрете купальников российских синхронисток на ОИ: Медведь – общее животное

02.07.2021, 5:10, Новости дня
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«У нас это животное даже не является символом страны, у нас другие госсимволы, которые как раз запрещены на Олимпийских играх. Медведь – общее животное», – сказала газете ВЗГЛЯД олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России, депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя запрет российским синхронисткам выступать на Олимпийских играх 2020/2021 в купальниках с изображением медведя.

Пятикратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы Светлана Ромашина рассказала, что синхронисткам из РФ запретили выступать в купальниках с изображением медведя на Олимпийских играх в Токио. МОК объяснил это решение тем, что медведь ассоциируется с Россией. Кроме того, из композиции «Калинка» попросили убрать слово «Россия», которое звучало на английском языке.

«Это уже суперрусофобские настроения, которые продолжаются по отношению к нашей стране, они явные. Медведь – стереотип, РФ – значит медведь, хотя я не понимаю этого. У нас это животное даже не является символом страны, у нас другие госсимволы, которые как раз запрещены на Олимпийских играх. Есть очень много различных клубов, которые используют изображение медведя, но это же не ассоциируется со страной. Медведь – общее животное», – говорит Журова.

Она отмечает, что раз уж на международном уровне медведя ассоциируют с Россией, то тогда стране нужно выдать патент на обладание этим животным. В таком случае хотя бы будут понятны запреты, предъявленные синхронисткам.

«Это выглядит смешно. Причем это даже не политизировано, а просто стереотипно и по-русофобски. Ну и второй вариант, почему так произошло? Комиссия, которая принимала данное решение, просто боится любых санкций по отношению к себе, когда им позвонят и скажут, что же вы такое допустили», – считает собеседница.

Если предметно читать ранее принятое по отношении к РФ решение Спортивного арбитражного суда, то в нем точно нет ни единого слова про стереотипные изображения и так далее, продолжает депутат. В решении есть лишь запрет на государственные символ, гимн, герб, но про медведя не сказано ни слова.

«Несомненно, это перегибы, конкретные, и подстраховка абсолютная. Тогда давайте следующий этап: запретим русским на международных соревнованиях говорить на русском языке, это же тоже ассоциируется с нашей страной. Пусть говорят на английском или молчат, что уж там. Поэтому, конечно, с медведем это странный перебор и абсолютно непонятный», – рассуждает Журова.

Она подчеркнула, что не знает, будет ли российская команда это как-то опротестовывать, но как минимум все, кто об этом узнают, поймут, что это решение – «полный абсурд».

Напомним, в конце прошлого года Спортивный арбитражный суд (CAS), рассматривавший дело Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (WADA), принял решение о запрете российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.



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