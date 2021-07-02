Минюст США ввел мораторий на федеральные смертные приговоры

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение вынесенных на федеральном уровне смертных приговоров до завершения обзора политики Минюста США в отношении высшей меры наказания и связанных процедур.

«Министр юстиции <…> издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. <…> Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры», – приводит ТАСС текст заявления Гарленда, опубликованного пресс-службой ведомства.

«Министерство юстиции должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных конституцией и законами США, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь», – указывается в подписанном Гарлендом меморандуме.

Как отмечается в сообщении, предыдущая вашингтонская администрация внесла ряд изменений в политику и процедуры федеральных властей применительно к смертной казни. Гарленд поручил сотрудникам возглавляемого им ведомства провести обзор данных действий. В частности, он распорядился изучить принятое в 2019 году дополнение к федеральному протоколу о смертных казнях с целью оценить, помимо прочего, «риск боли и страданий, связанных с использованием пентобарбитала [для смертельной инъекции]». Также будет проведена проверка изменений от ноября 2020 года, в результате внесения которых был расширен список допустимых способов казни. В пресс-релизе не уточняется, как долго продолжится обзор.

Напомним, в январе Верховный суд США впервые за 70 лет разрешил казнить женщину. В 2019 году бывший генпрокурор США Уильям Барр возобновил практику применения высшей меры наказания в отношении осужденных на федеральном уровне преступников.