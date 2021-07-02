 

Минюст США ввел мораторий на федеральные смертные приговоры

02.07.2021, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Генеральный прокурор США Меррик Гарленд ввел мораторий на приведение в исполнение вынесенных на федеральном уровне смертных приговоров до завершения обзора политики Минюста США в отношении высшей меры наказания и связанных процедур.

«Министр юстиции <…> издал меморандум о введении моратория на смертную казнь на федеральном уровне до завершения обзора политики и процедур министерства. <…> Казни на федеральном уровне не будут назначаться, пока проводятся обзоры», – приводит ТАСС текст заявления Гарленда, опубликованного пресс-службой ведомства.

 «Министерство юстиции должно обеспечить каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только соблюдение прав, гарантированных конституцией и законами США, но и справедливое и гуманное обращение. Это обязательство имеет особую силу в делах о преступлениях, за которые предусмотрена смертная казнь», – указывается в подписанном Гарлендом меморандуме.

Как отмечается в сообщении, предыдущая вашингтонская администрация внесла ряд изменений в политику и процедуры федеральных властей применительно к смертной казни. Гарленд поручил сотрудникам возглавляемого им ведомства провести обзор данных действий. В частности, он распорядился изучить принятое в 2019 году дополнение к федеральному протоколу о смертных казнях с целью оценить, помимо прочего, «риск боли и страданий, связанных с использованием пентобарбитала [для смертельной инъекции]». Также будет проведена проверка изменений от ноября 2020 года, в результате внесения которых был расширен список допустимых способов казни. В пресс-релизе не уточняется, как долго продолжится обзор.

Напомним, в январе Верховный суд США впервые за 70 лет разрешил казнить женщину. В 2019 году бывший генпрокурор США Уильям Барр возобновил практику применения высшей меры наказания в отношении осужденных на федеральном уровне преступников.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.01 / Европарламент напомнил Португалии главные задачи на посту председателя ЕС

09.02 / Преподавательницу университета Драгоманова, которая из-за языкового закона говорила о “фашизме” в Украине, отстранили от занятий

07.01 / В канун Рождества на Донбассе боевики пять раз открывали огонь – штаб ООС

30.06 / В Белом доме объяснили незнание Трампа о якобы «сговоре» РФ с талибами

07.07 / Американка признала себя виновной в попытке передать РФ гостайны

13.08 / Роскачество нашло антибиотики в меде

04.06 / Народный депутат Людмила Марченко получила орден от главы ПЦУ Епифания за поддержку больных детей

28.07 / Украина передала России ноту протеста

05.12 / Экс-президент Армении и НКР обвинил Ереван в войне в Карабахе

20.06 / Гинцбург предупредил вакцинирующихся об опасности перегрева в жару

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика