 

Космический грузовик «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

02.07.2021, 5:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» с запасом сухих грузов, топлива и воздуха на борту в пятницу рано утром причалил к модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС), свидетельствуют видеокадры трансляции, опубликованные пресс-службой Роскосмоса.

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС – космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, передает ТАСС.

Помимо Новицкого и Дуброва на борту МКС находятся еще пять членов экипажа: астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур в 02.27 мск среды. Примерно через девять минут корабль вышел на орбиту.

Грузовой корабль доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник», 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Напомним, 17 февраля к модулю МКС «Пирс» пристыковался российский автоматический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16», выведенный на орбиту 15 февраля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.02 / Пушкова рассмешили слова Зеленского о российской вакцине

04.01 / Женщина внезапно умерла после прививки вакциной Pfizer в Португалии

27.02 / В МВД поблагодарили сторонников Стерненко за порядок на акции под Офисом президента Украины

02.12 / Германия спешит обойти санкции США за “Северный поток – 2”, создав климатический фонд – Bild

05.01 / “Танцующий миллионер” Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео

20.10 / По факту гибели подростка из-за взрыва снаряда времен войны возбуждено дело

13.07 / Стало известно о желании Трампа продать Пуэрто-Рико

20.04 / Песков ответил на вопрос о возвращении Антонова в США

18.07 / Власти не исключают, что готический собор в Нанте подожгли

29.09 / Украина расследует причины катастрофы военного самолета Ан-26 

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика