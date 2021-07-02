Космический грузовик «Прогресс МС-17» пристыковался к МКС

Российский транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16» с запасом сухих грузов, топлива и воздуха на борту в пятницу рано утром причалил к модулю «Поиск» Международной космической станции (МКС), свидетельствуют видеокадры трансляции, опубликованные пресс-службой Роскосмоса.

Корабль пристыковался к станции в автоматическом режиме. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, с борта МКС – космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, передает ТАСС.

Помимо Новицкого и Дуброва на борту МКС находятся еще пять членов экипажа: астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-17» стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс «Восток») космодрома Байконур в 02.27 мск среды. Примерно через девять минут корабль вышел на орбиту.

Грузовой корабль доставил на станцию 470 кг топлива для дозаправки, 420 литров питьевой воды системы «Родник», 40 кг баллонов с кислородом, около 1 509 кг сухих грузов, среди которых различное оборудование и материалы в грузовом отсеке, в том числе ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 65-й основной экспедиции.

Напомним, 17 февраля к модулю МКС «Пирс» пристыковался российский автоматический транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-16», выведенный на орбиту 15 февраля.