Мнение: Умер Юрий Дохоян



Женская сборная России по шахматам – Олимпийские чемпионы 2010. И ее тренер Юрий Дохоян.

Большая утрата для отечественных шахмат.

Умер бывший тренер мужской и женской сборных России гроссмейстер Юрий Дохоян.

Под его руководством женская сборная выигрывала шахматную Олимпиаду в 2010-м году, а мужская поделила 1-2 место с Арменией в 2012-м.

Длительное время был тренером Каспарова (в самый пиковый период карьеры Каспарова), а затем Карякина (в том числе и перед матчем с Карлсеном, где Карякин был близок к завоеванию мировой короны), с которым продолжал работу и в 2020-м году.

Дохоян был мастером шахматной подготовки и общепризнанно считался одним из лучших в мире в вопросах дебютной и компьютерной домашней работы, где закладывался фундамент побед за доской.

В этом году он успел дать большое развернутое интервью, где приоткрыл некоторые детали своей работы, которая как правило оставалась за кадром командных и индивидуальных успехов других шахматистов.

00:00 – Вступление

01:56 – Как вы попали в шахматный мир?

19:40 – Пик шахматного развития

22:16 – Переход из статуса «игрока» в статус «тренера»

34:04 – Знакомство с Тиграном Петросяном, шахматная элита СССР

41:25 – Начало сотрудничества с Гарри Каспаровым

49:30 – Каким был Гарри Каспаров в работе?

54:58 – Нравилось ли Гарри Каспарову заниматься шахматами?

58:52 – Присутствие в зале

1:00:24 – Работа всегда была на пике напряжения или нет?

1:02:01 – Как Гарри Каспаров переживал поражение?

1:04:55 – Что не получилось в матче с Крамником в Лондоне в 2000 году?

1:09:54 – Как у вас складывались отношения с Владимиром Крамником?

1:12:52 – Дебютное превосходство Каспарова. Как это достигалось?

1:16:28 – Запомнились ли партии Гарри Каспарова?

1:19:25 – Окончание карьеры Гарри Каспарова.

1:21:10 – Каким попал к вам Сергей Карякин?

1:26:57 – Как бы вы охарактеризовали сильные стороны Сергея Карякина?

1:28:50 – О «новых» шахматах

1:32:29 – Взлёт Андрея Есипенко

1:48:25 – Окончание

Ему было всего 57 лет и он умер от последствий коронавируса.

Мир праху.

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