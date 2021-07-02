 

Мнение: Умер Юрий Дохоян

02.07.2021, 4:42, Разное
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Женская сборная России по шахматам – Олимпийские чемпионы 2010. И ее тренер Юрий Дохоян.

Большая утрата для отечественных шахмат.
Умер бывший тренер мужской и женской сборных России гроссмейстер Юрий Дохоян.
Под его руководством женская сборная выигрывала шахматную Олимпиаду в 2010-м году, а мужская поделила 1-2 место с Арменией в 2012-м.
Длительное время был тренером Каспарова (в самый пиковый период карьеры Каспарова), а затем Карякина (в том числе и перед матчем с Карлсеном, где Карякин был близок к завоеванию мировой короны), с которым продолжал работу и в 2020-м году.
Дохоян был мастером шахматной подготовки и общепризнанно считался одним из лучших в мире в вопросах дебютной и компьютерной домашней работы, где закладывался фундамент побед за доской.

В этом году он успел дать большое развернутое интервью, где приоткрыл некоторые детали своей работы, которая как правило оставалась за кадром командных и индивидуальных успехов других шахматистов.

00:00 – Вступление
01:56 – Как вы попали в шахматный мир?
19:40 – Пик шахматного развития
22:16 – Переход из статуса «игрока» в статус «тренера»
34:04 – Знакомство с Тиграном Петросяном, шахматная элита СССР
41:25 – Начало сотрудничества с Гарри Каспаровым
49:30 – Каким был Гарри Каспаров в работе?
54:58 – Нравилось ли Гарри Каспарову заниматься шахматами?
58:52 – Присутствие в зале
1:00:24 – Работа всегда была на пике напряжения или нет?
1:02:01 – Как Гарри Каспаров переживал поражение?
1:04:55 – Что не получилось в матче с Крамником в Лондоне в 2000 году?
1:09:54 – Как у вас складывались отношения с Владимиром Крамником?
1:12:52 – Дебютное превосходство Каспарова. Как это достигалось?
1:16:28 – Запомнились ли партии Гарри Каспарова?
1:19:25 – Окончание карьеры Гарри Каспарова.
1:21:10 – Каким попал к вам Сергей Карякин?
1:26:57 – Как бы вы охарактеризовали сильные стороны Сергея Карякина?
1:28:50 – О «новых» шахматах
1:32:29 – Взлёт Андрея Есипенко
1:48:25 – Окончание

Ему было всего 57 лет и он умер от последствий коронавируса.

Мир праху.

Источник: Colonel Cassad



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