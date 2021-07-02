У многих в гардеробе висят джинсовки, жакеты и косухи: как их сейчас стилизовать, чтобы выглядеть модно. Образы для женщин за 40

Короткая куртка или жакет есть в гардеробе практически у всех, и это правильно, поскольку такие предметы предмет необходимы. Они бывают разных фасонов и выполнены из разных материалов. Это и джинсовые куртки, и косухи, и бомберы. На их основе можно создать стильные современные образы для женщин любого возраста. Далее – несколько удачных примеров, как носить такие куртки, для дам за 40.

Джинсовая куртка с шароварами

Идеально смотрится короткая джинсовая куртка с широкими черными брюками и белым топом (на главном фото). К ней идеально подойдут сандалии со шнуровкой, серьги-кольца и многослойное ожерелье.

Кожаная куртка

Так называемая мотоциклетная куртка давно является классической вещью. Она может быть черной, коричневой, рыжей или пастельного оттенка. Ее можно носить поверх платья, в сочетании с кроссовками и сумкой через плечо.

Короткая джинсовая куртка

Еще одна классическая вещь, но более повседневная, – это короткая джинсовая куртка. Главное ее преимущество – универсальность. Она отлично смотрится с брюками, юбками, но и с летними платьями.

Отлично выглядит джинсовая куртка с розовыми брюками с завышенной талией и туфлями такого же цвета, что делает ноги длиннее. Хорошо дополнить образ серьгами-кольцами.

С белыми брюками

Великолепно смотрится нейтральный комплект, состоящий из кремового жакета и широких белых брюк. Подходящая обувь – белые лодочки. А завершающим штрихом будут солнцезащитные очки и маленькая сумочка.

Куртка-бомбер с шортами

Бомберы также давно перешли в разряд классической одежды. Они более удобны для повседневной носки, чем классический жакет.

Превосходный наряд получается, если скомбинировать куртку-бомбер со звериным принтом со светлыми шортами, футболкой и белыми кедами.

Джинсовая куртка с полосатым платьем

Отличный повседневный вариант из платья и джинсовой куртки. Наряд смотрится превосходно, создавая красивый силуэт при невыраженной талии. Образ получается просто шикарным.

Многослойный вариант

Короткий темно-синий жакет в сочетании с облегающими темными джинсами и полосатым топом создает превосходный многослойный повседневный наряд. Отлично дополняет образ голубая кожаная сумка.

Кардиган с джинсами

Непринужденный образ получается из короткого трикотажного кардигана, футболки с рисунком, синих джинсов и белых кроссовок. Завершает образ сумка в тон кардигана и солнцезащитные очки.

Вариант для поездки

Коричневая куртка со светлыми узкими брюками, футболки с цветочным принтом и удобными туфлями – подходящий наряд для путешествий.

Преимущества

Короткий жакет – это идеальный вариант для создания многослойного комплекта. Он хорошо сочетается с широкими брюками.

Если талия невыраженная, то такой жакет будет как раз кстати и поможет ее обозначить, поскольку заканчивается на уровне талии. А кроме того, он способен улучшить силуэт и сделать ноги визуально длиннее.