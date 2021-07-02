Не стало Ростислава Гулбиса. Две женщины в жизни актера из «Полицейского с Рублевки»

Популярный актер Ростислав Гулбис, известный отечественному зрителю в первую очередь по сериалам «Чернобыль. Зона отчуждения» и «Полицейский с Рублевки», скончался в возрасте 32 лет. По предварительным данным причиной смерти актера стал панкреатит.

Екатерина Гольцман, являющаяся агентом актера, категорически отвергла версию его отравления алкоголем. По словам агента, обострение панкреатита, которым Ростислав Гулбис страдал много лет, привело к почечной недостаточности. В результате у актера случился отек легких.

Съемки клипа в Костроме

Точной информации о причине смерти актера пока нет. Коллега Гулбиса Роман Попов сообщил, что незадолго до смерти Ростислав был госпитализирован в одну из больниц Костромы. У актера случился серьезный приступ. По мнению Попова, причиной смерти Гулбиса могла стать в том числе и врачебная ошибка.

В Кострому Ростислав приехал на съемки клипа группы Good Times Band, с членами которой его связывала давняя дружба. По возвращении в Москву Гулбис должен был отправиться на примерку костюмов для нового проекта. Однако случиться этому суждено не было.

Известно, что прощание с актером пройдет 3 июля. Однако о месте проведения церемонии пока не сообщается. В СМИ пока появилась лишь информация о том, что тело актера уже было отправлено в столицу.

Скрипка и панк-рок

Родился Ростислав Гулбис 28.02.1989 года в Москве в семье известного композитора Эдуарда Гулбиса. Глава семейства хотел, чтобы сын пошел по его стопам. Будучи подростком, Ростислав обучался игре на скрипке в музыкальной школе. Однако скрипка вскоре наскучила юноше, и он собрал свою группу, играющую в стиле панк-рок. Впоследствии группа некоторое время гастролировала по школам.

После школы Ростислав решил поступать в театральный вуз. Через несколько лет он окончил ИТИРШБ и начал работать в Драматическом театре имени Рубена Симонова.

В кино Гулбис впервые снялся в 2011 году. Тогда его пригласили сразу в две картины – «Опять Новый!» и «СК» – гопника». Впоследствии Ростислав снялся в огромном количестве картин, заслужив амплуа в основном комедийного актера. Однако в карьере актера было и множество талантливо сыгранных драматических ролей. Последним фильмом, в котором снялся Гулбис, стала комедия «Проклятый чиновник», вышедшая на экраны в июне этого года.

Личная жизнь актера

В “Инстаграме” Ростислав долгое время вел рубрику «Мысли вслух», где делился с подписчиками в том числе и историями из своего прошлого. Так многочисленные поклонники узнали о его первой любви, приключениях в Таиланде и о многом другом.

В личной жизни актера все было нормально. Долгое время Гулбис встречался с Дарьей Данилко. С этой девушкой актер появлялся на светских мероприятиях и ездил в длительные путешествия.

Одновременно с романом, Дарья и Ростислав плотно сотрудничали по работе. Дарья очень любит детей и трудится в детском хосписе нянечкой. Гулбис же вместе с другими актерами часто участвовал в разного рода волонтерских мероприятиях.

Вместе Дарья и Ростислав провели целых 3 года. Однако в 2021 году актер начал выкладывать в своем аккаунте в “Инстаграме” фото с девушкой, которую называл Викусей.

Такие снимки обычно сопровождались эмодзи в виде сердца. Виктория Жигулина до сих пор не может поверить в то, что Ростислава больше нет. Как и Роман Попов, девушка уверена в том, что причиной смерти актера стала врачебная ошибка.

«Боюсь прожить жизнь впустую»

В прессе о Гулбисе найти какую-либо информацию достаточно сложно. Однако в “Инстаграме” со своими подписчиками актер зачастую мог быть очень откровенным.

К примеру, однажды Ростислав написал:

Пусть в “Инстаграме” не принято признаваться в своих страхах и фобиях, я сделаю первый шаг. У вас есть фобии или страхи, которые постоянно с вами? У меня да! Я патологически боюсь прожить жизнь впустую и без особых смыслов. Очень хочется многое успеть сделать, поддерживать родных и находить время на близких.

Помогал при жизни Ростислав Гулбис не только детям. Актер очень любил животных и часто устраивал с подписчиками дискуссии на тему четвероногих друзей человека.