Шикарный

Меняющий клубы, как перчатки, Патрик Шик ведет сборную Чехии к победам, а себя — к рекордам.



Патрик Шик после гола в ворота сборной Хорватии на Евро-2020. Фото: EPA

От не слишком известного широкой публике худощавого 25-летнего голеадора и от всей скромной красно-сине-белой команды на жарком турнире подвигов не ждали. И даже сам капризный форвард, который уже забил 4 из 5 мячей сборной Чехии, вряд ли предполагал, что задержится на Евро дольше Криштиану Роналду и Карима Бензема и будет претендовать на звание лучшего бомбардира первенства. Но ведь пятнистые чудеса, как и ливни с градом, случаются внезапно.

Можно сказать, что Шик и футболистом-то стал в какой-то степени внезапно. И дело не в том, что 70 процентов мальчишек в Чехии ждут под ёлкой новую клюшку и гоняются на коньках за шайбой, мечтая о славе Яромира Ягра. Просто родители Патрика владели сетью пекарен и надеялись, что сынок будет закручивать пироги да слойки и продолжит сдобный бизнес. Однако пацану с пражской окраины показался куда более «съедобным» и интересным кожаный колобок, который он беспрерывно пинал с четырех лет. Детские тренеры утверждают, что маленький Шик заливался слезами, если надутый кругляш не попадал в сетку и вообще страшно переживал неудачи. Но так же не терпел и критику в свой адрес и посылал на три чешских буквы тех, кто указывал на ошибки.

Семейная легенда гласит, что 13-летний тинейджер однажды во время матча показал средний палец собственному отцу, который слишком рьяно давал мудрые советы…

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В шестнадцать Патрик подписал контракт с родной «Спартой» и подумал, что жизнь удалась. Он покупал дорогие шмотки, отрывался на дискотеках и не особо напрягался на профильных занятиях, сыграв за красных всего четыре матча за два года. И в качестве наказания столичный гранд отдал нулевого нападающего в аренду жуткому «Богемиансу». Финт сработал.

Талантливый красавчик с атаки на девочек переключился-таки на футбол, врубив нужные скорость и результативность. Забавно, что взбалмошного вингера «Спарта» не дождалась: прямо из стана «кенгурят» любящий деньги и приключения шалун махнул в «Сампдорию», где в первый же сезон наколотил 13 мячей. К Шику тут же потянулись купцы со всей Европы, но растолкавший претендентов «Ювентус» предложил генуэзцам, не торгуясь, 30 млн евро.

Освоившийся на Апеннинах юноша уже мысленно примерял на себя черно-белую майку, а родители пекли торт в честь такого события, но против перехода выступило сердце: туринские врачи обнаружили у легионера нарушения ритма, и сделку аннулировали. Сам Патрик уверял, что это какая-то ошибка и никаких проблем с моторчиком он не испытывает. Но эскулапы «Юве» только развели руками.

Казалось, финита ля комедия. Ан нет, в аукцион включилась «Рома», которая настолько сильно хотела заполучить перспективного форварда, что, несмотря на странную кардиограмму, взяла его напрокат, а затем и выкупила у «Сампдории», потратив в общей сложности рекордные для себя 43 (!) миллиона евро.

«Вскоре вы увидите меня в «Реале» или, на худой конец, в «Барселоне», — скажет радостный Шик и пообещает мастерски огорчить злобный «Ювентус».

Но после подписания контракта алчный гигант в основном огорчал лишь «Рому» и бесил ее фанатов безответственным отношением к делу, постоянными жалобами на травмы и плохое самочувствие. При этом он критиковал партнеров за то, что они играют в слишком медленный футбол и не позволяют ему проявлять фирменные «шиковские» качества. Терпение сенсея Клаудио Раньери лопнуло, и сто раз пожалевшая о поспешном трансфере «Рома» отправила замучившего своим нытьем товарища на передержку железному «Лейпцигу».

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В Саксонии Патрику понравилось. Он выучил немецкий и регулярно находил дорожки к калиткам соперников, сотворив десять точных выстрелов за сезон. И когда другой немецкий клуб — «Байер» — обратился к «Роме» с просьбой продать блудного чеха за 26 млн евро, римляне не поверили своим ушам и, перекрестившись, тут же согласились. Знаете, что пояснил Шик после обретения новой команды? «Я выведу «Байер» в Лигу чемпионов». Не вывел, хотя претензий к нему, регулярно обставлявшему коллег Нойера, у леверкузенцев не было. «Что произошло с резко изменившимся форвардом: развелся, влюбился, женился?» — задавались вопросом журналисты. Но все оказалось куда проще. Шик признался, что приступил к работе с известным ментал-коучем и глобальным стратегом Яном Мюльфейтом, который помогает осознать и раскрыть потенциал неуверенным в себе личностям и отдельно наставляет на путь истинный спортсменов.

Результат такого сотрудничества заметен на Евро. Патрик начал с дубля в ворота шотландцев, поразив планету и голкипера горцев Дэвида Маршалла ударом с 45 метров (это самый дальний по дистанции гол с 1980 года на подобных турнирах), затем отличился с пенальти в матче с Хорватией, а в 1/8 финала окончательно приговорил голландцев. В том, что именно Шик забьет датчанам в четвертьфинале, букмекеры не сомневаются. А болельщики сборной Чехии не сомневаются, что их высоченная «десятка» обгонит уже находящегося в отпуске Криштиану Роналду и превратится в лучшего бомбардира всего первенства.

Андрей Успенский

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