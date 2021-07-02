 

Роскомнадзор оштрафует WhatsApp и Facebook за нелокализацию баз данных россиян

02.07.2021, 4:17, Новости дня
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Мессенджер WhatsApp, а также соцсети Facebook и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России, из-за чего в их отношении будут составлены административные протоколы, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

«Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России», — пояснили в пресс-службе, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в отношении WhatsApp будет составлен один протокол, ему грозит штраф от одного до шести млн рублей. В отношении Facebook и Twitter будут составлены протоколы за повторное нарушение требования о локализации баз данных, штраф составляет от шести до 18 млн рублей. Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории России.

Ранее информационные агентства сообщили, что в четверг истекает срок, отведенный Facebook, Twitter и другим иностранным соцсетям на локализацию баз данных российских пользователей. Роскомнадзор заявил, что ожидает ответа от Facebook и Twitter, «после чего будет решаться вопрос о возбуждении административного производства».

Напомним, закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. В конце мая Роскомнадзор предупреждал, что «до 1 июля соцсети Facebook, Twitter и другие обязаны обеспечить локализацию баз данных российских пользователей».



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