 

На доме Балабанова в Петербурге установили неофициальную мемориальную доску

02.07.2021, 4:17, Новости дня
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Неофициальная мемориальная доска появилась на доме № 5 по Малому проспекту Васильевского острова, где с 1993 по 2013 год жил кинорежиссер Алексей Балабанов.

Инициатором установки стала УК «Мир». Гендиректор компании Денис Хрусталев признает, что табличка установлена незаконно, и ее могут попросить убрать с фасада.

«Прикажут – снимем», – сказал он «Фонтанке».

Хрусталев отметил, что компания не отказывается от планов официальной установки мемориальной доски и готова собрать все необходимые документы. Документы, если потребуется, будут направлены губернатору, чтобы обойти правило о необходимости ждать 30 лет, которые должны пройти со смерти знаковой личности, прежде чем память о ней могла бы быть увековечена.

«Как управляющей компании, для нас важно, чтобы жители любили свой дом. И мне кажется, такие инициативы заставляют людей даже меньше мусорить в парадной – это просто создание атмосферы. Чтобы людям не была безразлична жизнь их дома, чтобы мы вместе думали о том, что этот дом – красивый, интересный, наполнен дополнительным смыслами – и к этому нужно относиться уважительно», – сказал Хрусталев.

УК «Мир» ранее уже устанавливала мемориальные таблички. Так, две недели назад подобная появилась на доме № 48 по 15-й линии В. О., где жил композитор Олег Каравайчук.

Алексей Балабанов – режиссер, снявший ставшие культовыми фильмы «Брат» и «Брат-2», картины «Про уродов и людей», «Жмурки», «Мне не больно» и «Груз 200».

Балабанов скончался 18 мая 2013 года в санатории «Дюны» Ленинградской области в 54 года, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.



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