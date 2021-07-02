 

Украинская журналистка ударила депутата из-за закона о рынке земли

02.07.2021, 3:54, Новости дня
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Активистка Майдана, украинская журналистка Ирма Крат напала на депутата Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Никиту Потураева в парламенте.

«Перед тем как ударить, я уточнила, точно ли он от «Слуги народа», чтобы не ошибиться. Он подтвердил – я сразу дала ему в табло. Потураев потерялся, пошатнулся, и я добавила ему еще сумкой по голове», – сказала Крат «Стране.ua».

Она добавила, что напала на Потураева потому, что тот является членом «Слуги народа».

«Депутаты обещали, что по рынку земли будет референдум, это есть в предвыборной программе «Слуги народа». А завершилось тем, что референдум не дали провести. А 75% украинцев против», – отметила она.

Ирма Крат известна своими скандальными выходками. В 2019 году она была заочно арестована в РФ по делу о нападении на российское посольство в Киеве.

28 апреля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запуске с 1 июля 2021 года рынка земли, который Верховная рада приняла 31 марта 2020 года. Зеленский заявлял, что МВФ потребовал от Украины открыть рынок земли ради кредита. Он вступил в силу 1 июля.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что с этим законом государство потеряет 72% своих территорий.



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