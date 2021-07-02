«Хор Турецкого» исполнил в Австрии песни о Великой Отечественной

Российский музыкальный коллектив «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano в четверг выступили в Вене с концертом «Песни Победы» (Unity Songs).

Австрийская публика смогла услышать песни о Великой Отечественной войне на площади Шварценбергплац у памятника советским воинам-освободителям. Концерт российских музыкантов под открытым небом был организован при условии соблюдения мер по сдерживанию распространения нового коронавируса. Для зрителей прозвучали композиции «Майский вальс», «Смуглянка», «День Победы» и другие известные песни, посвященные Второй мировой войне, передает ТАСС.

Турне 2021 года проходит под девизом «Музыка во имя мира и здоровья» в силу продолжающейся пандемии коронавируса. Эти российские коллективы уже посетили с гастролями Болгарию, Венгрию, Румынию, Словакию, Словению, Хорватию.

Напомним, в прошлом году музыкальный коллектив «Хор Турецкого» исполнил «Песни Победы» в Австрии, Словакии, Венгрии, Словении, Италии и Германии. Проект направлен на сохранение памяти о подвиге предков, воспитание молодежи на основе ценностей патриотизма, а также против искажения истории Второй мировой войны.