Мнение: Письмо: “Победить Училку”

Давайте отвлечемся от сложных задач и разберем письмо.

Вот здесь, если приглядеться, видно как применить стратегии с испытания.

Кто-то увидит?

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Уважаемая Эволюция,

Мне практически 36, женат, двое детей: 12 и 9 лет.

Подскажите, пожалуйста, как научиться видеть свою Училку?

Похоже у меня это основной баг и, если щипцы уже более-менее научился отслеживать, то с Училкой – беда. Я не вижу ее в упор.

(Училка это тоже щипцы. В форме указки. Каждый баг – это определенная форма щипцов. Надо хорошо понимать, чего хочет вытянуть баг, чтобы с ним справиться. Вот Училка обычно хочет вытянуть подтверждение своей компетенции и противоядие – согласиться, что вашу компетенцию никто не должен признавать, особенно вне работы)

Раньше, правда, лет 10-15 назад, она была еще больше, т.е. я считал, что есть мое мнение и неправильное. К примеру, знакомый выкладывает фотографию машины, какую он хочет, а я считал возможным сказать, что это говно, надо смотреть вот такую-то или такую модель. Друзей у меня было немного соответственно. Когда повзрослел, стало чуть лучше, уже стараюсь свое “авторитетное” мнение не пихать везде. После чтения блога понял, что нужен запрос и ты должен быть авторитетом в той области, в которой собираешься вещать, но, получается, я вижу запрос намного чаще, чем он есть на самом деле. В семье ссоры происходят в основном из-за этого. В дружбе – получше, т.к. там не настолько близкие отношения, сдерживаешь себя от советов, либо, что скорее всего, друзья просто лояльны к моей Училке.

(Училка лучше всего нейтрализуется юмором. Где есть юмор, нет Училки. С друзьями шутить проще, чем с женой. И получается, что где долг, там занудство. И если у КСЖ для жены – тяжелый Ж, а для друзей – легкий К, жену еще больше бесит)

Пока никак не могу понять на что обратить внимание, чтобы наконец увидеть ее и пресекать. Стараюсь в разговоре, когда от собеседника идет какая-то фраза, которая требует моей реакции, посмотреть со стороны на тот ответ, который хочу сказать. Не будет ли мой ответ сверху, не заденет ли человека. Но тут надо как-то найти баланс, чтобы не быть похожим на дебила, который не понимает, что ему говорят и зависает в раздумьях, но и не учить. Иногда успеваешь поменять ответ, который был в голове изначально сразу на фразу собеседника. Но пока чаще замечаю уже после того, как сказал, а еще чаще вообще не замечаю, или опосредованно – по возмущению собеседника.

Например фраза: “Хочу пройтись сегодня, только там такая жара”. Очень хочется ответить что-то вида: “Да нафиг тебе это надо, никакой пользы от такой прогулки в жару не будет”.

(Отслеживать нужно не желание дать совет, а желание дать совет в очень серьезной форме. Обычно люди просто так болтают что-то, выражают мнение, и если им в ответ начать на полном серьезе объяснять, почему они не правы, они чувствуют досаду. Лекарство от Училки – понимание, что никому не хочется слушать лекции, если они не в лектории. Всем хочется приятного общения, а такое чаще всего не очень серьезное, легкое, шутливое, с фокусом на других, а не на своем авторитетном Я. Авторитетное Я надо оставить для особых, очень серьезных случаев)

Возможно, Училка идет в комплекте с короной Сокровища, раз подсознательно мысль, что мое мнение очень ценное и для всех очень важное. Мантра “я мал” помогает, но как это все делать в моменте, быстро? Больше молчать – так себе решение, хочется научиться общаться, чтобы другому человеку было приятно, а не хотелось бы отгородиться от тебя.

(Общаться с добрым юмором, не только с друзьями, но и с женой)

Второй вопрос: как иметь стабильный жизненный тонус/энергию? Или это нормально, что он то сильнее, то слабее? Иногда, бывают скатываюсь во фрустрацию типа: “А зачем вот это вот вообще все?” Встать в 7 утра, завтрак, работа, тренировка, ужин, сон; выходные – магазины, тренировки у детей; заработал денег – потратил; съездил в отпуск, приехал; опять работа, тренировки и т.д.

Сейчас вот прочитал и вижу какое это нытье. То есть все тоже самое можно прочитать вообще с восторгом. Казалось бы, на что ты жалуешься? Жена – красавица, двое детей офигенных, работа – грех жаловаться, нежирный вроде, все есть; – но нет – неблагодарная скотина не может радоваться тому, что есть, хочется большего. В такие моменты, когда приходит “зачем вот это вот все и в чем смысл жизни” стараюсь волевым решением просто отвлекаться на дела, помогает физическая нагрузка, работа и т.д. Но периодически все равно возникают эти мысли. Получается это локус улетает, и хлеборезка открывается, что я достоин чего-то большего? Как поймать тот самый баланс, чтобы искренне радоваться тому, что есть, но при этом и не останавливаться в развитии, хотеть большего, стремиться, работать в этом направлении. Представлять, что у меня вдруг нет ничего из того, что есть, – помогает, но ненадолго.

(Главное противоречие тут, что автор думает “зачем это все?”, но толкует это как мысль, что он достоин большего. Видите противоречие, друзья? С чем оно связано?)

Заметил еще, что жизненный тонус очень сильно зависит от того в каком состоянии нахожусь: в К или в Ж (нахожусь в Ж звучит прекрасно)). В К много спонтанности, жизнь бьет ключом, но такое чувство, что это Королева, которая вырубила Короля, – может плохо кончиться, а в Ж все правильно, как должно быть, но вот возникают моменты, как в абзаце выше. То есть тут Король сидит в зале скучает, Королева заперта в темнице. И вот вопрос: как соблазнить Королеву, чтобы Король не офигел при этом. Как найти тот самый баланс и сублимировать его в жизненную энергию?

(Этому весь блог посвящен, а автор хочет получить ответ в двух словах. В двух словах: Король должен стать рыбаком или хотя бы нерыбой, тогда Королева будет от него без ума всегда)

Последний вопрос про семейные конфликты. Даже, наверное, не вопрос, а наблюдение.

Когда еще не читал блог, то конфликты обычно заканчивались тем, что я извинялся, даже если не считал себя виноватым, потому что «к черту эту ругань, лучше уж закончить», но чувствовал себя потом погано. Потом был период, когда конфликты эскалировались практически до точки невозврата. Никто не хотел уступать. Заканчивались обычно обоюдным: «ну че мы сейчас из-за этого будем все рушить?» Лучше, чем первый вариант, но все равно эмоционально очень расточительно.

(Ничем это не лучше, чем первый вариант. Даже хуже. Уступать во всем, но копить обиды – чередование косяков, сливов и новых косяков. А доводить до точки невозврата – выращивание косяков другим способом. Еще опасней)

А в последнее время, большинство конфликтов сначала идет по второму варианту, а потом в какой-то момент начинаешь смеяться над какой-то фразой, даже не знаю, как это объяснить, в общем конфликт заканчивается, потому что оба смеются. А когда уже оба посмеялись, то конфликта и нет. Надеюсь, что когда-нибудь получится конфликт разворачивать так, чтобы растить свою значимость. Но для начала нужно уничтожить Училку.

(Чтобы конфликт растил вашу значимость, не должно быть вашего косяка. Вы не должны быть виновником конфликта никогда и как можно реже – инициатором. А если вы сами косячите, никак не вырастишь значимость. Поэтому лучше не смотреть на конфликт как источник пользы. Пусть другая сторона инициирует конфликт, если хочет)

P.s. Прочитал последнюю фразу, и, кажется, в ней тоже есть Училка…

Спасибо Вам.