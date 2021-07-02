Мнение: Удары БПЛА-камикадзе по саудовской базе Аль-Вадия
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Комплексная атака на саудовский лагерь Аль-Вадия.
Хуситы применили 10 дронов-камикадзе, в результате ударов которых было убито и ранено более 60 саудовских наемников и несколько саудовских офицеров.
Плюс еще из Йемена за последнюю неделю.
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Хуситы рассказывают о герое, который 2 раза прорывался к своим под огнем и на третий раз погиб. Можно также обратить внимание на действия БМП.
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Источник: Colonel Cassad
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