 

Мнение: Удары БПЛА-камикадзе по саудовской базе Аль-Вадия

02.07.2021, 3:48, Разное
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Комплексная атака на саудовский лагерь Аль-Вадия.
Хуситы применили 10 дронов-камикадзе, в результате ударов которых было убито и ранено более 60 саудовских наемников и несколько саудовских офицеров.

Плюс еще из Йемена за последнюю неделю.

Безумный Макс – Дорога ярости. Автозамес в пустыне Аль-Джавф. Улыбнул танк хадистов удирающий от тачанок с автоматчиками.

Заптурили тачанку хадистов в Наджране. Экипаж в рубашке родился.

Сбитый хуситами американский БПЛА Scan Eagle

Наступление на лагерь Аль-Ханджар.

Хуситы рассказывают о герое, который 2 раза прорывался к своим под огнем и на третий раз погиб. Можно также обратить внимание на действия БМП.

Операция "Мученик Абу Фадель Томар" по освобождению хребта Аль-Духайда.

Источник: Colonel Cassad



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