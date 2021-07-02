Мнение: Совместный интерес

Сообщается о том, что к информационным базам данных о вакцинации в Москве получили доступ некие злоумышленники. Которые способны как заносить, так и удалять из баз данные людей, которые покупают возможность получить запись о вакцинации, фактически не проходя ее.

Было бы странно, если такая услуга не возникла бы. При столь масштабном отказе от вакцинации в форме бойкота люди вынуждены искать варианты, как избежать непосредственно самого укола, но в то же время получить заветную запись.

Парадокс ситуации в том, что для московских властей «черные вакцинаторы» даже выгодны — в конце концов, одно дело делаем — повышаем процент вакцинированных. А кого там на самом деле укололи — неважно. Все равно через полгода скрутим и приведем на повторную вакцинацию. А там — на следующую. Сейчас главное — отчитаться об успехах кампании. Совсем не удивлюсь, если «хакеры» выполняют заказ тех, кто прямо заинтересован в более высоких показателях. Ну, а доход — пополам. Это уж как водится.

В стране воров и коррупционеров самая простая версия происходящего – самая правильная.

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