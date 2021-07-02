Поверх футболки и не только: с чем носить модные летние платья-халаты

Платье в виде рубашки или халата является очень красивым, стильным и помогает придать образу определенную притягательность. Такие наряды сейчас в моде и их можно носить не только поверх футболки и шорт, но и красиво сочетать с другими предметами гардероба. Вот несколько стильных и модных сочетаний, чтобы оставаться в тренде.

С чем можно сочетать платье-рубашку?

Платье на пуговицах можно носить как отдельно, так и комбинировать его с другими предметами гардероба. Отлично смотрится сочетание такой одежды вместе с красивой обувью, аксессуарами.

Есть множество вариантов летних платьев-халатов: от нарядов А-силуэта до многоярусных, плиссе и многих других моделей. Все, что нужно, – это просто подобрать оптимальную длину, ткань и цвет, чтобы сделать образ просто безупречным.

Наряды с мини-платьями и одеждой до колен

Если хочется создать максимально простой и комфортный образ, то стоит надеть простое джинсовое платье до колен с поясом и пуговицами спереди и сочетать его вместе с белой футболкой и бело-голубой обувью на плоском ходу на шнуровке.

Можно надеть темно-синее джинсовое короткое платье с пуговицами спереди и сочетать его с бежевым ремнем, черными кожаными ботильонами и солнцезащитными очками.

Для создания более романтичного образа стоит надеть платье без рукавов с цветочным принтом. Можно сочетать такой наряд вместе с большими солнцезащитными очками и белыми туфлями на платформе и с ремешками, завязанными вокруг щиколотки.

Отлично смотрится короткое белое платье. Чтобы сделать образ более притягательным, можно дополнить его босоножками со шнурками на плоском ходу и небольшой сумочкой.

Для повседневной носки можно выбрать короткое белое платье на пуговицах спереди. Если хочется добавить своему образу особый шик, стоит дополнительно надеть босоножки на платформе с красивым ремешком на щиколотке.

Наряды с платьями миди

Оливково-зеленое платье миди как на главном фото с поясом и пуговицами спереди отлично смотрится вместе с бежевой футболкой и обувью на плоском ходу на шнуровке – хороший способ для создания образа в спортивном стиле.

Эффектно выглядит простое белое платье миди в черную полоску. Чтобы сделать образ более притягательным, нужно дополнить его черной шляпой, округлыми солнцезащитными очками и бежевыми туфлями на высоких каблуках.

Темное платье миди отлично подойдет для повседневной носки. Оно хорошо смотрится вместе с соломенной сумочкой.

Голубое платье с красивым принтом будет красиво сочетаться с белыми босоножками на каблуках и бежевой сумкой.

Если хочется выглядеть более притягательно, то стоит надеть яркое желтое платье вместе серыми босоножками на платформе и прозрачной сумкой.