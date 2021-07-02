Девять новых станций Большой кольцевой линии метро откроют до конца 2021 года

Метро Москвы развивается очень быстро. Например, в 2020 году было введено в эксплуатацию 17,93 километра линий, а также семь новых станций подземки. В 2021-м появилось еще две станции. В этом году планируется ввести еще девять. Все они – на Большой кольцевой линии.

Речь идет о станциях “Терехово”, “Кунецевская”, “Давыдково”, “Аминьевская”, “Мичуринский проспект”, “Проспект Вернадского”, “Новаторская”, “Воронцовская”, “Зюзино”, а также “Каховская”, которая была закрыта на реконструкцию в марте 2019-го.

Стоит отметить, что БКЛ является крупнейшим в мире проектом в области метростроения. Длина кольца составит 70 километров. На этой линии будет 31 станция и три электродепо. БКЛ станет самой протяженной кольцевой линией в мире. Сейчас такой является второе кольцо пекинского метро (57 километров).

Планы построить Большую кольцевую линию в Москве были озвучены еще в середине XX века. Однако в те времена реализовать столь сложный проект так и не смогли. Строить БКЛ начали только в 2011 году, вскоре после прихода к руководству городом Сергея Собянина.

БКЛ учитывает не только сегодняшние потребности москвичей, но и строится с учетом развития города в будущем. Линия соединит существующие и перспективные радиальные ветки на расстоянии до 10 км от Кольцевой линии. Это разгрузит станции в центре Москвы.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о строительстве тоннеля для пересадки со станции “Марьина Роща” БКЛ на одноименную станцию Люблинско-Дмитровской линии. Длина тоннеля составляет 136 метров. Поскольку действующая стация располагается близко, был выбран безопасный способ работ — горнопроходческий. Строители разрабатывали пешеходные коридоры вручную с помощью отбойных молотков.

Строительство тоннеля завершится к концу лета, а “Марьина Роща” БКЛ должна открыться в 2022 году. К слову, эта станция – самая глубокая на этой линии. Она находится на глубине 70 метров. В вестибюле установят округлые колонны, а опорами наземного павильона станут огромные шары. На полу будет гранит. Сводчатый потолок сделают из максимально бесшовных панелей.