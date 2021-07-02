 

Народный артист Гуськов: При Украине Крым стал помойкой

02.07.2021, 3:04, Разное
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С Крымом у артиста связаны самые светлые воспоминания. В детстве он жил на Украине – в Киеве: окончил школу, обзавелся друзьями, впервые поцеловался. При этом Алексей Гуськов ежегодно бывал в Ялте.

Сейчас звезда внесен в “черный список” на Украине из-за поддержки возвращения Крыма в состав России. Актер отметил, что до сих пор любит столицу Незалежной, но от своей позиции относительно полуострова не отказался.

Алексей Гуськов высказал мнение, что при Украине Крым превращался “в совершенную помойку”. Он вспомнил, что в Ялте было невозможно купить рыбу в ресторанах, поскольку весь улов продавался Турции.

Когда же Крым перешел к России, ситуация в корне изменилась. По словам знаменитости, наша страна делает огромные вложения в полуостров, что видно невооруженным глазом: по трассе, по набережным, по отелям и т.д.

Напомним, Крым вошел в состав нашей страны в 2014 году. Из-за этого российско-украинские отношения резко ухудшились.
18 марта на полуострове отмечается День воссоединения Крыма с Россией.



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