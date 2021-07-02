Роспотребнадзор предложил открыть часть пляжей под Ялтой

Управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них, сообщила руководитель межрайонного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Идет рабочий процесс, нацеленный на то, чтобы контролировать воду на этих пляжах, которые могут принять отдыхающих, могут быть использованы в рекреационных целях. На сегодня часть материалов, предложений по открытию пляжей внесена в оперативный штаб. Все объявят, а мы продолжаем дальнейшую работу по следующей группе пляжей, которые полежат лабораторным работам», – передает ее слова ТАСС.

По словам Пеньковской, Роспотребнадзор разрешает открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.

Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.

При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.