 

Роспотребнадзор предложил открыть часть пляжей под Ялтой

02.07.2021, 3:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Управление Роспотребнадзора по Крыму провело проверку воды на ряде пляжей Ялты после масштабного потопа, ведомство предложило местным властям открыть часть из них, сообщила руководитель межрайонного управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Идет рабочий процесс, нацеленный на то, чтобы контролировать воду на этих пляжах, которые могут принять отдыхающих, могут быть использованы в рекреационных целях. На сегодня часть материалов, предложений по открытию пляжей внесена в оперативный штаб. Все объявят, а мы продолжаем дальнейшую работу по следующей группе пляжей, которые полежат лабораторным работам», – передает ее слова ТАСС.

По словам Пеньковской, Роспотребнадзор разрешает открыть пляжи Фороса до Алупки, о пляжах в самой Ялте речи пока не идет.

Напомним, Роспотребнадзор закрыл пляжи на пострадавших от наводнения территориях Крыма из-за ухудшения качества воды.

При этом в ведомстве заявили, что сообщения об обнаружении холерных вибрионов в морской воде около Ялты не соответствуют действительности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.01 / Independent – Папа Римский сделает прививку от коронавируса

10.06 / Помощнику капитана российского судна «Амур» в Японии предъявлены обвинения

17.01 / В США провели последнюю казнь при президентстве Трампа. Всего при нем казнили 13 человек после перерыва в 17 лет

22.06 / Верещук: Нас пугали, что если мы не возьмем очередной транш МВФ – все, упадем на колени. Не взяли, выжили

23.07 / Байден назвал Трампа первым президентом-расистом

19.11 / Тунгусский метеорит не падал на Землю?

30.01 / Главреда «Медиазоны» отпустили из полиции

27.07 / В Киеве возобновили электроснабжение

15.04 / МИД Великобритании и Польши вызвали послов РФ после введения санкций

27.11 / Сбербанк предупредил о новом виде мошенничества

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика