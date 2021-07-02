 

Ален Делон поделился впечатлениями от встречи с Путиным

02.07.2021, 3:02, Новости дня
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Французский актер Ален Делон в интервью международному франкоязычному телеканалу «ТВ-5» сообщил, что встречался с президентом РФ Владимиром Путиным и считает деятельность российского лидера на высшем государственном посту успешной.

«Мне довелось встречаться с Владимиром Путиным. Он очень способный человек. Весьма непросто управлять такой огромной страной столько лет, а он это делает», – приводит слова Делона ТАСС.

«Не знаю, как он добивается этого, но понимаю, что это весьма непросто», – сказал артист, добавив, что не боится критики, которую могут вызвать такие слова у его недоброжелателей.

Напомним, в 2019 году Делон был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» 72-го Каннского кинофестиваля «за выдающуюся карьеру в кинематографе».



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