Как избежать ошибок в макияже дамам за 50: берем на вооружение уловки звезд

После 50 лет кожа и волосы нуждаются в тщательном уходе. Женщинам зрелого возраста следует обратить особое внимание и на макияж. Как наносить косметику таким образом, чтобы замаскировать недостатки и подчеркнуть плюсы внешности? В этом помогут советы, которые применяют возрастные знаменитости.

Особенности

После 50 лет черты лица и состояние кожи представительниц слабого пола подвергаются значительным изменениям. Это объясняется гормональной перестройкой. В результате процессов, которые происходят в организме, снижается концентрация коллагена в тканях эпидермиса, уменьшается выработка кожного жира. На лице появляются морщины. Их возникновение связано с тем, что кожа становится более сухой и тонкой. Как грамотно пользоваться косметикой после 50 лет?

В статье представлены правила для возрастных женщин.

Основа

Перед нанесением макияжа лицо следует подготовить. Сначала очистить кожу при помощи мягкого средства для умывания. Затем нанести дневной или солнцезащитный крем. Потом воспользоваться средством для ухода за кожей вокруг глаз. И только потом приступать к нанесению декоративной косметической продукции. Эти меры позволят коже выглядеть увлажненной и свежей. После 50 лет не следует экономить на косметике. Продукция, как ухаживающая, так и декоративная, должна быть качественной. Это поможет сделать морщины менее заметными, избежать ухудшения состояния кожи после использования макияжа.

Борьба с пигментными пятнами

Этот дефект часто появляется у женщин после 50 лет. Темные участки на лице возникают под воздействием ультрафиолета. Перед нанесением макияжа следует скрыть пигментные пятна. Это делается при помощи тонального крема, консилера (его наносят специальной кисточкой на темные участки кожи). Собираясь на пляж или отправляясь на улицу в жаркую погоду, женщинам лучше смазывать лицо солнцезащитным средством.

Борьба с морщинами

BB-крем, правильно подобранный к тону кожи, помогает сделать неровности и складки менее заметными. Средство наносят на те участки, на которых есть морщины. Можно комбинировать несколько видов косметической продукции. Например, смешать BB-крем с увлажняющим средством, румяна – с сывороткой для лица. Или соединить продукт для ухода за кожей вокруг глаз с консилером. Такие сочетания позволяют создавать ровный, гладкий тон лица.

И придают коже свежий, сияющий вид.

Правила нанесения румян

После 50 лет средство лучше использовать в сочетании с увлажняющей косметической продукцией. Это делается так. Румяна наносят на кисточку. Смешивают в отдельной емкости частицы средства с каплей увлажняющей сыворотки для лица. Аккуратно и равномерно наносят массу на поверхность щек.

Эти влажные румяна хорошо держатся, не осыпаются и позволяют коже сохранять ухоженный, свежий вид, эластичную текстуру, как у Шарлиз Терон.

Как правильно красить глаза?

С возрастом кожа век теряет упругость. Поэтому при нанесении макияжа глаз стоит проявлять осторожность. Рекомендуется выбирать тени неярких оттенков (песочного, бежевого, голубовато-серого). С возрастом ресницы становятся более тонкими. Поэтому актриса Мелани Гриффит красит их тушью, которая увеличивает объем, а не длину.

Брови можно подчеркивать карандашом. Сначала следует поставить небольшие точки, при помощи которых будет проще провести желаемую линию.

Оттенок карандаша для бровей должен совпадать с их естественным цветом. Можно выбрать средство на тон светлее. Тонкие и редкие участки бровей следует прокрасить интенсивнее, чем остальные.

Черный карандаш для век не лучший выбор для возрастных женщин. После 50 лет следует отдавать предпочтение средствам нейтральных оттенков, как это делает Мэрил Стрип. Карандаш наносят на верхнее веко, от внешнего угла. И слегка растушевывают.

Макияж губ

С возрастом кожа на этом участке лица истончается. А морщины вокруг рта становятся более заметными. Многие женщины считают, что после 50 лет карандашом для губ пользоваться не стоит. Это не совсем так. Карандаш с кремовой текстурой, цвет которого не слишком отличается от оттенка помады, создает четкий контур. И не позволяет макияжу размазываться. Перед нанесением помады и карандаша следует обработать губы бальзамом. Средство надо использовать в небольшом количестве. Иначе макияж начнет размазываться. Лучше, если бальзам будет иметь прозрачную текстуру. После его нанесения губы обводят карандашом. И наносят на них помаду.

Благодаря бальзаму, губы будут смотреться ухоженными и выразительными, уверена Ким Бейсингер (на главном фото).

Если женщина умеренно пользуется косметикой и при этом учитывает особенности своей внешности, она выглядит привлекательно даже после 50 лет.